COLLAR早前成隊人飛到日本拍節目，Marf趁有空檔時間在酒店房開live，更邊食邊跟網民互動。Marf表示連日來的拍攝令大家都感到很疲倦，而自己來到日本之後，更一改習慣，每晚回到酒店房便會不停吃，不停吃飯糰及茶漬飯，令她感到很幸福。她續指東京的拉麵很鹹，而自己也不是太好魚生，但仍很想把整個日式便利店搬到香港。

COLLAR有拗撬

她在直播中不停吃即食的食物，全都可以在便利店可以買到，她更不忘表示買了不少糖果分給媽媽，並大讚糖果的包裝只得手掌心般大，份量非常好。她透露過去數天的拍攝大家都是與隊友同房，但來到最後兩天，各人也希望可以有自己的私人空間，於是經理人阿Wing幫她們安排有單獨房間。她稱與隊友沒有太多爭執，都是因為拍得太累而有少少發脾氣，但各隊友都明白情況而互相體諒。

房間污糟搞到生粒粒

Marf稱過去數日都是住在Airbnb，但環境衛生很差，令她與Day身上都長出紅疹及粒粒，搞到大為崩潰。她透露今次到日本不但拍節目，又要拍MV，並稱稍後公司會播出MIRROR、ERROR、COLLAR及P13XL的綜藝節目，還有她及Winka會再推出solo，以及多首團歌推出，呼籲大家敬請期待。