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娛樂
2024-10-09 13:32:44

Marf@COLLAR首推慢歌剖白內心不爽 與歐鎮灝George續前緣(有片)

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Marf與George繼《那年盛夏我們綻放如花》後，相隔兩年再合作。

Marf與George繼《那年盛夏我們綻放如花》後，相隔兩年再合作。

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COLLAR成員Marf邱彥筒向來走型格路線，單曲作品以跳唱快歌為主，昨日(8)她推出首支慢歌《心好細 <3》，憑歌寄意透露心底裡的不快及自身問題，為迎合歌曲個人化的內容，特意邀請劇集《那年盛夏我們綻放如花》的好拍檔歐鎮灝(George)擔任MV男主角，實行在熒幕「再續前緣」拍出「戲味濃」的MV

Marf為新歌錄了長達9分鐘的錄音姶填詞人周耀輝，剖白內心感受。 Marf推出首支慢歌《心好細 <3》，剖白內心不快與自身問題。

周耀輝整合Marf9分鐘錄音

歌曲《心好細 <3》由馮允謙編曲、周耀輝填詞，是一首已籌備兩年的作品，Marf指：「呢首係自己第一首慢歌，係好Personal嘅作品，亦係一首幾唔開心嘅歌，我同周耀輝老師錄咗一個長達9分鐘嘅錄音，入面有好多好混亂嘅情緒，佢幫我整合番，寫咗呢首歌，所以我好喜歡歌詞。」作為出道後首支慢歌，Marf表示在演繹上有點緊張：「呢首歌喺曲風上係我好鍾意嘅嘢，不過我有啲緊張，因為聲音嘅考量多咗，其實我幾喜歡唱呢種節奏，如果係跳舞嘅話，一定係快歌好玩啲。」

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Marf和George繼劇集《那年盛夏我們綻放如花》後，相隔兩人在新歌MV再合作。 Marf和George繼劇集《那年盛夏我們綻放如花》後，相隔兩人在新歌MV再合作。 Marf和George繼劇集《那年盛夏我們綻放如花》後，相隔兩年在新歌MV再續前緣。 Marf和George繼劇集《那年盛夏我們綻放如花》後，相隔兩年在新歌MV再續前緣。

MV呈現自身安全感問題

雖然《心好細 <3》並非以愛情為題，但為容易令大家理解，MV以愛情作切入點，以戲劇化故事呈現出Marf心底裡的安全感及自身問題，她表示：「今次搵George做男主角，其實係我同佢有個情意結，大家一齊拍劇，共享咗大家嘅第一套刻骨銘心嘅劇，我相信呢個組合，觀眾會想再睇。」Marf透露本身希望跟GeorgeMV拍一些災害、逃脫等鏡頭，可惜未有機會。

George參演Marf新歌《心好細 <3》MV。 George參演Marf新歌《心好細 <3》MV，相隔兩年再合作，他直言起初有點緊張。

相隔兩年再合作 George：少少緊張

George則指自《那年盛夏我們綻放如花》後，相隔兩年再度合作，笑言有點緊張：「初初有少少緊張，之後就OK。有個場口要我偷望Marf都幾難忘，明明知佢係邊個，又要好似唔知咁，畫面好搞笑。」至於MarfMV中除了考演技，亦要考耐力，皆因其中一幕，她要在天時暑熱下戴着熊啤啤頭套上陣，對此Marf謂：「係熱嘅，但一坐埋一邊就好易瞓着，都好舒服。」

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