自從荷李活女星瑪歌羅比(Margot Robbie)主演電影《芭比Barbie》熱爆全球後,玩具製造商Mattel雄心勃勃與各界名人合作推出芭比,樂壇天后Mariah Carey最近就與Mattel攜手推出聖誕芭比。Mariah的聖誕歌曲《All I Want for Christmas is You》一直是聖誕節必聽歌,Mattel就以全紅造型製作聖誕Mariah。天后表示:「擁有自己的Barbie是我一生的夢想。希望世界各地的收藏家、粉絲能擁有這個Barbie,以及享受聖誕假期。」Mariah聖誕芭比售價75美元,已在Mattel官網開售。