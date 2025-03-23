Mariah Carey《All I Want for Christmas Is You》被控抄襲索償1.55億 提告人Andy Stone遭法院駁回訴訟

Andy Stone於2023年11月起訴Mariah Carey，聲稱她的熱門歌曲《All I Want for Christmas Is You》，抄襲他的一人樂隊Vince Vance & the Valiants，於1989年發行的同名歌曲，並要求2,000萬美元(約1.55億港元)的賠償，理由是Mariah Carey抄襲了他的歌曲結構。

法院近日駁回了歌手Mariah Carey其熱門聖誕歌曲《All I Want for Christmas Is You》的抄襲指控，案件引發廣泛關注。美國《People》報道，洛杉磯一法院於19日(當地時間)裁定，由於證據不足，駁回了歌手Andy Stone對Mariah Carey侵犯版權的指控。

法庭指出，並沒有證據證明Mariah Carey出現抄襲的情況，且歌名本身並非Andy Stone首次使用。紐約大學的Lawrence Ferrara博士，特別分析兩首歌曲後指出，兩首歌無論歌詞、段落，以及和弦的編排都存著差異。他表示：「兩首歌整體上有很大不同，唯一的相似之處是歌詞的構思一致，都是聖誕歌曲中常用的套路。」

Andy Stone與該曲的共同創作人Troy Powers，於2022年6月提出過同樣的訴訟，但在同年11月撤回訴訟。而Mariah Carey的《All I Want for Christmas Is You》，在每個聖誕節中都會席捲BILLBOARD排行榜，並獲得美國唱片業協會(RIAA)的鑽石認證。去年12月，這首歌更創下了新紀錄，成為Spotify上第一首播放量超過20億次的聖誕歌曲。

Mariah Carey接受《People》雜誌訪問時說：「這太不可思議了。我很榮幸我的歌曲，成為第一首在Spotify上播放量達到20億的聖誕歌曲。我非常感謝每年都播這首歌，作為節日傳統一部分的樂迷34。」