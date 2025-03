Mariah Carey《All I Want for Christmas Is You》被控抄襲索償1.55億 提告人Andy Stone遭法院駁回訴訟

法院近日駁回了歌手Mariah Carey其熱門聖誕歌曲《All I Want for Christmas Is You》的抄襲指控,案件引發廣泛關注。美國《People》報道,洛杉磯一法院於19日(當地時間)裁定,由於證據不足,駁回了歌手Andy Stone對Mariah Carey侵犯版權的指控。 Andy Stone於2023年11月起訴Mariah Carey,聲稱她的熱門歌曲《All I Want for Christmas Is You》,抄襲他的一人樂隊Vince Vance & the Valiants,於1989年發行的同名歌曲,並要求2,000萬美元(約1.55億港元)的賠償,理由是Mariah Carey抄襲了他的歌曲結構。

法庭指出,並沒有證據證明Mariah Carey出現抄襲的情況,且歌名本身並非Andy Stone首次使用。紐約大學的Lawrence Ferrara博士,特別分析兩首歌曲後指出,兩首歌無論歌詞、段落,以及和弦的編排都存著差異。他表示:「兩首歌整體上有很大不同,唯一的相似之處是歌詞的構思一致,都是聖誕歌曲中常用的套路。」 Andy Stone與該曲的共同創作人Troy Powers,於2022年6月提出過同樣的訴訟,但在同年11月撤回訴訟。而Mariah Carey的《All I Want for Christmas Is You》,在每個聖誕節中都會席捲BILLBOARD排行榜,並獲得美國唱片業協會(RIAA)的鑽石認證。去年12月,這首歌更創下了新紀錄,成為Spotify上第一首播放量超過20億次的聖誕歌曲。 Mariah Carey接受《People》雜誌訪問時說:「這太不可思議了。我很榮幸我的歌曲,成為第一首在Spotify上播放量達到20億的聖誕歌曲。我非常感謝每年都播這首歌,作為節日傳統一部分的樂迷34。」

Mariah Carey版《All I Want for Christmas Is You》

Vince Vance & the Valiants版《All I Want for Christmas Is You》