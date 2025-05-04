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娛樂
2025-05-04 18:00:00

Maroon 5與Lisa《Priceless》MV 掃橫44國家熱門視頻榜首位

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Maroon 5與Lisa合作的《Priceless》MV，上架1天穩奪YouTube全球MV第一位。

Maroon 5與Lisa合作的《Priceless》MV，上架1天穩奪YouTube全球MV第一位。

美國搖滾樂團Maroon 5，近日與韓國女團BLACKPINK的成員Lisa，攜手推出新單曲《Priceless》，這是Maroon 5首次與K-Pop合作藝人合作。

Maroon 5的主音Adam Levine沙啞嗓音，和Lisa嬌美歌聲交織在一起，簡直是音樂界的夢幻搭檔，亦令Lisa亦正式打破K-Pop女歌手，於美國單曲首日聽眾人數最多的紀錄。

 

Lisa 於美國正式打破K-Pop女歌手單曲首日聽眾人數最多的紀錄。 《Priceless》發布一天後，即成為亞馬遜音樂流行歌曲全球排行榜的第一名。 《Priceless》的成功，完全發揮了聯乘的效應。 Lisa的人氣，在美國仍然熾熱。

穩奪YouTube全球MV第一位

這對樂壇嶄新音樂組合，一出手就不凡，《Priceless》發布一天後，便在YouTube全球MV排名中穩奪第一位，還並橫掃44個國家的熱門視頻榜首位，更成為亞馬遜音樂流行歌曲全球排行榜的第一名。

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據環球唱片稱，《Priceless》是Maroon 5即將發行的全新專輯的首發單曲，雖然這是樂團第一次與K-Pop合作，但 Lisa 此前曾與 Doja CatRAYEMegan Thee StallionFuture Tyla 等全球明星合作，發行了她的首張個人專輯《Alter Ego》。

這次合作不僅讓Maroon 5fansBLACKPINKfans都激動不已，更讓音樂界充滿期待。環球唱片表示，「通過《Priceless》這首新單曲，Maroon 5將以更深層次的歌曲創作，和全新的真實感回歸了其音樂根源。」Maroon 5將於今年稍晚發行新專輯，並將開始世界巡迴演出。

Lisa 於美國正式打破K-Pop女歌手單曲首日聽眾人數最多的紀錄。

Lisa 於美國正式打破K-Pop女歌手單曲首日聽眾人數最多的紀錄。

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