Maroon 5與Lisa《Priceless》MV 掃橫44國家熱門視頻榜首位

Maroon 5的主音Adam Levine沙啞嗓音，和Lisa嬌美歌聲交織在一起，簡直是音樂界的夢幻搭檔，亦令Lisa亦正式打破K-Pop女歌手，於美國單曲首日聽眾人數最多的紀錄。

據環球唱片稱，《Priceless》是Maroon 5即將發行的全新專輯的首發單曲，雖然這是樂團第一次與K-Pop合作，但 Lisa 此前曾與 Doja Cat、RAYE、Megan Thee Stallion、Future 和 Tyla 等全球明星合作，發行了她的首張個人專輯《Alter Ego》。

這次合作不僅讓Maroon 5的fans和BLACKPINK的fans都激動不已，更讓音樂界充滿期待。環球唱片表示，「通過《Priceless》這首新單曲，Maroon 5將以更深層次的歌曲創作，和全新的真實感回歸了其音樂根源。」Maroon 5將於今年稍晚發行新專輯，並將開始世界巡迴演出。