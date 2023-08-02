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娛樂
2023-08-02 20:42:03

Marvel劇集《Loki 2》首發預告破Disney+最高收看紀錄

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Tom與奧雲到TVA維修部向關繼威請教「時間滑流」問題。

Tom與奧雲到TVA維修部向關繼威請教「時間滑流」問題。

Marvel救亡劇《Loki 2(洛基)106日在Disney上架，官方日前釋出首發預告，Marvel迷相隔兩年再次睇到型男Tom Hiddleston飾演Loki，穿梭不同時間線遇上不同遭遇。Disney+的《Loki 2》昨日公開預告至今，已超過8,000萬瀏覽人數，刷新Disney+劇集預告片最高紀錄。美媒分析，除了洛基在MCU最歡迎外，時間管理局(Time Variance AuthorityTVA)探員奧雲韋遜(Owen Wilson)及新加入的奧斯卡最佳男配角關繼威也是亮點之一。2021年播出的《Loki》首季獲6項艾美獎提名，更是MarvelDisney+最高收視劇集。

關繼威無法解決「時間滑流」問題。

關繼威無法解決「時間滑流」問題。

《秘密入侵》最搶戲的兩位演員艾美莉克拉克與影后Olivia Colman。

《秘密入侵》最搶戲的兩位演員艾美莉克拉克與影后Olivia Colman。

艾美莉朒飾演的超級Skrull注入多位超級英雄DNA，圖中顯示出是Captain Marvel能力。

艾美莉朒飾演的超級Skrull注入多位超級英雄DNA，圖中顯示出是Captain Marvel能力。

《Captain Marvel》與變種人環環緊扣。

《Captain Marvel》與變種人環環緊扣。

Don Cheadle飾演的Rhodey，在《秘》由Skrull假扮。

Don Cheadle飾演的Rhodey，在《秘》由Skrull假扮。

《秘密入侵》草草收場

另一套令人期待的Marvel劇集《秘密入侵》(Secret Invasion)剛播放完結，最終令劇迷失望，同時未能打破MCU5階段「冇套好嘢」的定律。美媒Variety評論員表示，《秘》劇以變種人Skrull入侵地球為主題，作為一套陰謀劇種來說，令觀眾混亂。變種人可假扮任何超級英雄及政界人物，MCU愛玩時間線，就會令觀眾對曾在電影出現過的劇中角色，是否真假存有極大疑點。最佳例子是鐵甲奇俠好友Rhodey，他在《秘》由變種人假扮，入侵美國政治核心。Rhodey曾在Marvel電影出現過無數次，究竟當時是真Rhodey定假Rhodey？另外，「龍母」艾美莉克拉克(Emilia Clarke)飾演的正派變種人，注入一眾超級英雄DNA變成超級Skrull與反派Skrull決戰，劇情牽強得令人難以信服，《秘》收視差證明有因。

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