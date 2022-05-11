熱門搜尋:
MIRROR演唱會 加息 奇異博士2 荃灣豬肉佬 姜濤 疫情 康復紀錄二維碼 烏克蘭局勢 樓價
返回
娛樂
2022-05-11 17:26:23

Marvel劇《洛基》第2季開拍 《閃電俠》決不換角

分享：
《洛基》為MCU打開最重要的多元宇宙。

《洛基》為MCU打開最重要的多元宇宙。

MarvelDisney+合力打造的超英劇《洛基》(Loki)首季成為最多人談論影集之一，今日傳出即將開拍第2季。據美媒Movieweb報道，這部開啟MCU4階段多元宇宙的劇集，第2季於今年66日在倫敦開鏡，「洛基」男星Tom HiddlestonOwen WilsonSophia Di Martino等人將會回歸。《洛基》首季結局講到洛基回到時間管理局TVA，但Hunter B-15就不認識他，代表洛基去了並非原本的時間線，在他身旁的時間守護者似是《蟻俠3》的反派「Kang the Conqueror」。

Ezra Miller多次醉酒鬧事，仍保得住《閃電俠》一角。

Ezra Miller多次醉酒鬧事，仍保得住《閃電俠》一角。

《閃電俠》保留麻煩男角

華納兄弟與DC的超英片《閃電俠》(The Flash)男星Ezra Miller，早前連續發生兩單醉酒鬧事事件，外界預測華納會極速換角，避免《閃電俠》票房失利。據美媒Variety報道，華納最終決定免Ezra Miller一死，原因是《閃電俠》幾個月前已煞科，最重要是Ezra Miller在片中飾演多個不同時空的Barry Allen(閃電俠)，如飛走Ezra Miller即代表重拍整部電影，利益衡量下決定保留Ezra Miller。《閃電俠》於明年623日上映。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受