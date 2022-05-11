Marvel劇《洛基》第2季開拍 《閃電俠》決不換角

Marvel與Disney+合力打造的超英劇《洛基》(Loki)首季成為最多人談論影集之一，今日傳出即將開拍第2季。據美媒Movieweb報道，這部開啟MCU第4階段多元宇宙的劇集，第2季於今年6月6日在倫敦開鏡，「洛基」男星Tom Hiddleston、Owen Wilson、Sophia Di Martino等人將會回歸。《洛基》首季結局講到洛基回到時間管理局TVA，但Hunter B-15就不認識他，代表洛基去了並非原本的時間線，在他身旁的時間守護者似是《蟻俠3》的反派「Kang the Conqueror」。
《閃電俠》保留麻煩男角
華納兄弟與DC的超英片《閃電俠》(The Flash)男星Ezra Miller，早前連續發生兩單醉酒鬧事事件，外界預測華納會極速換角，避免《閃電俠》票房失利。據美媒Variety報道，華納最終決定免Ezra Miller一死，原因是《閃電俠》幾個月前已煞科，最重要是Ezra Miller在片中飾演多個不同時空的Barry Allen(閃電俠)，如飛走Ezra Miller即代表重拍整部電影，利益衡量下決定保留Ezra Miller。《閃電俠》於明年6月23日上映。