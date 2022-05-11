Marvel劇《洛基》第2季開拍 《閃電俠》決不換角

Marvel與Disney+合力打造的超英劇《洛基》(Loki)首季成為最多人談論影集之一，今日傳出即將開拍第2季。據美媒Movieweb報道，這部開啟MCU第4階段多元宇宙的劇集，第2季於今年6月6日在倫敦開鏡，「洛基」男星Tom Hiddleston、Owen Wilson、Sophia Di Martino等人將會回歸。《洛基》首季結局講到洛基回到時間管理局TVA，但Hunter B-15就不認識他，代表洛基去了並非原本的時間線，在他身旁的時間守護者似是《蟻俠3》的反派「Kang the Conqueror」。