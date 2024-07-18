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娛樂
2024-07-18 18:52:45

Marvel救星 羅素兄弟傳執導《復仇者聯盟》5 6集

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羅素兄分將無限寶石故事發揮到極至。

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迪士尼旗下Marvel的超級英雄片長期在業界處於領導地位，導演羅素兄弟(Russo Brothers)絕對居功至偉。由兩人執導的《美國隊長2：寒冬戰士》(Captain AmericaThe Winter Solider)、《美國隊長3：英雄內戰》(Captain AmericaCivil War)是票房與口碑保證。《復仇者聯盟3：無限之戰》(Avengers 3Infinity War)和《復仇者聯盟4：終局之戰》(AvengersEndgame)Marvel地位攀上頂峰，尤其《終局之戰》曾登上電影史上最高票房紀錄。據媒體THR報道，羅素兄弟正與Marvel Studios商討回歸，目的是執導未來上映的兩集《復仇者聯盟》。

因「征服者康」男星Jonathan Majors家暴事件，Marvel即時解雇他，亦將《復5》片名《康之王朝》刪走。

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奇異博士將會是《復5》主角之一。

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Marvel主席搵救亡

MCU4階段作品徹底失敗，Marvel主席Kevin Fegie視《復仇者聯盟5(Avengers 5)和《復仇者聯盟6(AvengersSecret War)為救命作，於是邀請《死侍與狼人》導演Shawn Levy執導《復5》，可惜對方多次拒絕。之後再找羅素兄弟回巢執導。據聞雙方商談再次合作的機會頗大，雖然至今未有定案，但下周舉行的San Diego Comic-Con可能有進一步消息。

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