Marvel救星 羅素兄弟傳執導《復仇者聯盟》5 6集

迪士尼旗下Marvel的超級英雄片長期在業界處於領導地位，導演羅素兄弟(Russo Brothers)絕對居功至偉。由兩人執導的《美國隊長2：寒冬戰士》(Captain America：The Winter Solider)、《美國隊長3：英雄內戰》(Captain America：Civil War)是票房與口碑保證。《復仇者聯盟3：無限之戰》(Avengers 3：Infinity War)和《復仇者聯盟4：終局之戰》(Avengers：Endgame)令Marvel地位攀上頂峰，尤其《終局之戰》曾登上電影史上最高票房紀錄。據媒體THR報道，羅素兄弟正與Marvel Studios商討回歸，目的是執導未來上映的兩集《復仇者聯盟》。