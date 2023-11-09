Marvel隊長2｜女反派係洛基未婚妻 再有角色驚喜登場為女版《復仇者聯盟》鋪路

Marvel年度壓軸超級英雄片《Marvel隊長2》（The Marvels）已在港率先開畫，片中由「Marvel隊長」的貝兒娜森（Brie Larson）率領「Ms. Marvel」伊曼維拉尼（Iman Vellani）、「蒙妮卡」泰娜帕麗斯（Teyonah Parris）拯救宇宙，而電影繼續主將女權及大愛，早前在預告片上已公開「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson）會有份客串。

朴敘俊戲份少 《Marvel隊長2》除有森姆積遜（Samuel L. Jackson）外，當紅韓星朴敘俊亦首度登場，可惜不到幾分鐘的戲份讓大批粉絲嫌唔夠喉，其扮演的阿拉納星王子由造型到演繹過程也充滿喜感，令以為朴敘俊會有型演出的fans也大嘆失望。