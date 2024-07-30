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娛樂
2024-07-30 18:19:14

Marvel高風險投資 羅拔唐尼1億美元回歸MCU

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羅拔在IG宣布回歸MCU演反派末日博士。

羅拔在IG宣布回歸MCU演反派末日博士。

日前在美國漫畫影視界盛事聖地牙哥Comic-Con動漫節(SDCC)中，Marvel Stusios主席Kevin Feige宣布羅素兄弟(Russo Brothers)與羅拔唐尼(Robert Wowney Jr.)回歸，即時引來全球哄動，尤以飾演Iron Man的羅拔回歸，比「MCU救世主」死侍更似救世主。據美媒Variety報道，Iron Man在《復仇者聯盟：終局之戰》已死，羅拔已沒可能重返MCU，他亦懷疑在Marvel作品的存在價值。但自從Kevin Feige重掌Marvel控制權後，為未來作品重拾MCU23階段顛峰，於是向羅拔求助，希望他出山再為Marvel效力。一直對外表示不介意重返MCU的羅拔，就向Kevin開出回歸條件。

羅素兄弟和羅拔唐尼曾為Marvel打造最成功作品。

羅素兄弟和羅拔唐尼曾為Marvel打造最成功作品。

Kevin Feige重掌權力後，上映中的《死侍與狠人》率先打響頭炮。

Kevin Feige重掌權力後，上映中的《死侍與狠人》率先打響頭炮。

必定是羅素兄弟執導

首先，羅拔指定要羅素兄弟重回Marvel執導，才肯與Marvel簽約。自從執導《復仇者聯盟：無限之戰》和《終局之戰》取得大成功後，羅素兄弟因Kevin失勢而未再執導Marvel作品。於是Kevin8,000萬美元(6.24億港元)片酬合約成功令兩人回歸，執導202627年上映的《復仇者聯盟》56集。

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IGN列為漫畫史上百大反派中的第三名的末日博上，首次亮相在漫畫《神奇4俠》。他擁有極高智商，科技學識僅次神奇先生。魔法與奇異博士不相伯仲。

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新版《神奇4俠》早前宣布演員陣容，右起是《最後生還者》男星佩特羅帕斯卡(Pedro Pascal)飾演神奇先生(Mr. Fantastic)、《職業特工隊》Vanessa Kirby飾演隱形女俠(Invisible Woman)、《怪奇物語》Joseph Quinn飾演霹靂火(Human Torch)，以及《大熊餐廳》Ebon Moss-Bachrach飾演石頭人(The Thing)。4人的死敵正是末日博士，眾人預測末日博士在《神》彩蛋出現。

新版《神奇4俠》早前宣布演員陣容，右起是《最後生還者》男星佩特羅帕斯卡(Pedro Pascal)飾演神奇先生(Mr. Fantastic)、《職業特工隊》Vanessa Kirby飾演隱形女俠(Invisible Woman)、《怪奇物語》Joseph Quinn飾演霹靂火(Human Torch)，以及《大熊餐廳》Ebon Moss-Bachrach飾演石頭人(The Thing)。4人的死敵正是末日博士，眾人預測末日博士在《神》彩蛋出現。

奧斯卡得主身價再升

羅拔在Marvel是最高片酬演員，之前的4部電影中飾演Iron Man已為他帶來5-6億美元收入。今次憑《奧本海默》奪奧斯卡最佳男配角後，身價再度急升。據聞他與Marvel簽下高達1億美元合約外，還享有特別待遇，包括專用私人飛機、保安隊伍、片場優厚福利等。另外的條件，有他參與的電影要由羅素兄弟的製作公司負責，Marvel製作部門沒有任何話事權。外界對於羅拔回歸飾演最大反派末日博士(Doctor Doom)只抱觀望態度。因為他飾演Iron Man太過深入民心，觀眾未必接受他飾演大反派。