Marvel高風險投資 羅拔唐尼1億美元回歸MCU

日前在美國漫畫影視界盛事聖地牙哥Comic-Con動漫節(SDCC)中，Marvel Stusios主席Kevin Feige宣布羅素兄弟(Russo Brothers)與羅拔唐尼(Robert Wowney Jr.)回歸，即時引來全球哄動，尤以飾演Iron Man的羅拔回歸，比「MCU救世主」死侍更似救世主。據美媒Variety報道，Iron Man在《復仇者聯盟：終局之戰》已死，羅拔已沒可能重返MCU，他亦懷疑在Marvel作品的存在價值。但自從Kevin Feige重掌Marvel控制權後，為未來作品重拾MCU第2、3階段顛峰，於是向羅拔求助，希望他出山再為Marvel效力。一直對外表示不介意重返MCU的羅拔，就向Kevin開出回歸條件。

Kevin Feige重掌權力後，上映中的《死侍與狠人》率先打響頭炮。

必定是羅素兄弟執導 首先，羅拔指定要羅素兄弟重回Marvel執導，才肯與Marvel簽約。自從執導《復仇者聯盟：無限之戰》和《終局之戰》取得大成功後，羅素兄弟因Kevin失勢而未再執導Marvel作品。於是Kevin以8,000萬美元(約6.24億港元)片酬合約成功令兩人回歸，執導2026和27年上映的《復仇者聯盟》5、6集。