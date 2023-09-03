Marvel《夜魔俠》多部劇集延播 《變形女俠》落實開拍續集

《變形女俠》延續家族故事

去年8月播出的《變形女俠：律政英雌》(She-Hulk：Attorney at Low)評價好壞參半，加上重奪控制權的Marvel主席Kevin Feige揚言要減少超英劇數量，外界估計《變形女俠》一季「玩完」。但著名爆料媒體MyTimeToShineHello報道，Kevin Feige決定開拍《變》第2季，原因是變形俠醫家族故事有很大發揮，例如第1季結局時，變形俠醫的兒子現身、變形女俠與夜魔俠的愛情線，甚至奇異博士好友至尊魔法師Wong的故事等，也連繫到變形俠醫家族。等待工會罷工結束，《變形女俠》第2季將會開拍。