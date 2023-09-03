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娛樂
2023-09-03 17:02:32

Marvel《夜魔俠》多部劇集延播 《變形女俠》落實開拍續集

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《WandaVision》中飾演反派的女巫師Agatha。

《WandaVision》中飾演反派的女巫師Agatha。

美國編劇、演員工會持續罷工，多部電影和劇集製作進度大受影響，美媒The Hollywood Reporter報道，迪士尼旗下多部Marvel超級英雄劇集需要延至明年播出甚至取消上架，包括《WandaVision》衍生劇《AgathaDarkhold Diaries(2024年秋季)、《鷹眼》衍生劇《Echo(20241)、《夜魔俠：Born Again》與《鋼鐵心》(Ironheart)暫時取消上架。幸好《洛基》(Loki)2季維持106日上架。

《鋼鐵心》隨時胎死腹中。

《鋼鐵心》隨時胎死腹中。

《夜魔俠》是目前最受Marvel迷歡迎的英雄。

《夜魔俠》是目前最受Marvel迷歡迎的英雄。

《鷹眼》中亦正亦邪的Echo。

《鷹眼》中亦正亦邪的Echo。

劇中人飾演變形俠醫的麥克雷法路。

劇中人飾演變形俠醫的麥克雷法路。

《變形女俠》延續家族故事

去年8月播出的《變形女俠：律政英雌》(She-HulkAttorney at Low)評價好壞參半，加上重奪控制權的Marvel主席Kevin Feige揚言要減少超英劇數量，外界估計《變形女俠》一季「玩完」。但著名爆料媒體MyTimeToShineHello報道，Kevin Feige決定開拍《變》第2季，原因是變形俠醫家族故事有很大發揮，例如第1季結局時，變形俠醫的兒子現身、變形女俠與夜魔俠的愛情線，甚至奇異博士好友至尊魔法師Wong的故事等，也連繫到變形俠醫家族。等待工會罷工結束，《變形女俠》第2季將會開拍。

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