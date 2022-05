由班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)主演的Marvel大片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),本月開畫於全球各地均大收旺場,香港票房也一枝獨秀,昨日在港上映第八天,勁收逾4113萬港元票房,今天踏入第9天,半日亦已錄得90萬港元,累積票房已破4200萬,邁向5000萬票房可謂指日可待。

對於《奇異博士2:失控多元宇宙》早前惹來辱華指控,片中一幕竟然出現「大紀元時報」及標語,引來中國網民反感及大表不滿,有小粉紅更揚言要杯葛Marvel,令到電影於大陸上映無期。不過,《奇異博士2》的全球票房正氣勢如虹,於各地上映未夠10天,包括北美地區的2.136億美元(約16.6億港元)在內,該片全球票房已在本周二衝破5億美元(逾39億港元),比起2億美元的製作費早已回本。

對於在沒有中國市場,迪士尼行政總裁Bob Chapek近日在業績會議上表示,目前中國情況非常複雜,並稱:「我們有信心即使沒有中國,也不會妨礙我們成功。」