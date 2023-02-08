Marvel《神奇四俠》落實開工日期 主角人選今年揭曉

既然DC都已經公布未來DC宇宙發展藍圖，咁作為對手嘅Marvel又點可以手腳慢？MCU其中一個重要隊伍Fantastic Four《神奇四俠》，早前宣布第4度拍成電影版之後冇咩聲氣，只係知道上映日期由2024年11月延遲到2025年2月。敲定執導嘅Matt Shakman今日喺外媒訪問中宣布，《神奇四俠》會喺明年1月開工，個timing同Marvel「上映一年前開鏡」嘅既有做法吻合。

開工有期以外，Matt Shakman仲爆料話，而家傳緊嘅四位主角人選，全部係流料！向來迪士尼都好識做宣傳，相信今年暑假美國聖地牙哥嘅Comic Con，會喺揭曉4大主角誰屬嘅最佳時機。咦，本來有傳Ryan Gosling係其中一個人選，而家導演咁講，即係佢。無。份？

拍3次都唔收得

《神奇四俠》條命同電影可能八字唔夾，1994年版本電影係電影公司為咗滿足Marvel合約要求而拍，直情冇上過戲院，爛到連Marvel都要買返版權費事意外流出盞羞家。到2005年再拍，搵到Jessica Alba同 Chris Evan，水準一般但係都收到3.3億美元，於是拍埋續集。即使2套加埋收到6億，製片商霍士都係唔滿意，沒有然後了。到2015年嘅第三版又再被批評到體無完膚，連票房都仆仆地，本來計劃嘅續集就梗係煞停啦。

睇完三次《神奇四俠》嘅「死因」，Marvel今次唔敢亂嚟，先喺舊年嘅《奇異博士2》安排Mr.Fantastic閃現出場，吊一吊Marvel迷胃口。畢竟，再衰第4次就真係幾神奇都冇用架啦。

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