Marvel「鷹眼」謝洛美維納復康良好展示跑跳片段　年初遭鏟雪車輾斷逾30根骨頭

荷里活男星謝洛美維納（Jeremy Renner）在元旦發生意外，被鏟雪車輾過造成大量出血，全身骨頭斷裂超過30根，情況一度相當危急，甚至傳出可能需要2年時間復健才能康復，然而，他術後積極復健治療，近日PO出一段影片，竟已能靠自己的力量跑跳，恢復能力令網友都相當震驚。

謝洛美維納於15日在社交平台分享近況，上傳一段52秒的生活記錄影片，從影片可見，謝洛美維納先嘗試在斜坡上左右跳步，等跳到坡道的底端之後，僅稍微喘了口氣，就又回頭抬腿跑上坡，雖然跑的時候仍有點不靈活，但他已經完全不需要枴杖或任何人攙扶，在跑跳時也不會搖晃不穩，乍看之下一點都不像剛受過重傷的人。