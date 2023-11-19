Marvel「鷹眼」謝洛美維納復康良好展示跑跳片段　年初遭鏟雪車輾斷逾30根骨頭

荷里活男星謝洛美維納（Jeremy Renner）在元旦發生意外，被鏟雪車輾過造成大量出血，全身骨頭斷裂超過30根，情況一度相當危急，甚至傳出可能需要2年時間復健才能康復，然而，他術後積極復健治療，近日PO出一段影片，竟已能靠自己的力量跑跳，恢復能力令網友都相當震驚。
謝洛美維納於15日在社交平台分享近況，上傳一段52秒的生活記錄影片，從影片可見，謝洛美維納先嘗試在斜坡上左右跳步，等跳到坡道的底端之後，僅稍微喘了口氣，就又回頭抬腿跑上坡，雖然跑的時候仍有點不靈活，但他已經完全不需要枴杖或任何人攙扶，在跑跳時也不會搖晃不穩，乍看之下一點都不像剛受過重傷的人。
網民：你是真正的人生勇士
謝洛美維納還發文寫下：「今天是我復健滿10個月的日子…這是我首次嘗試這樣的活動（特別是在陡峭的地形上），我流下了喜悅、希望和感激的淚水，因為有你們和我的家人、朋友的支持。我持續努力有很多原因，但你們就是我的動力。」
謝洛美維納以漫威（Marvel）系列作品中的「鷹眼」一角走紅，豈料年初時他為了保護姪子，不慎遭到鏟雪車輾過，全身有30多根骨頭斷裂，所幸經過積極治療復健後，身體復原情況良好，許多網友看了也又感動又激動，熱烈留言打氣，大讚「真是個傳奇」、「真為你高興！你看起來超棒」、「我們以你為傲」、「你真的是個奇蹟，充滿了戰士精神」、「值得紀念！恭喜！謝謝你沒有放棄」、「你是真正的人生勇士」。
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