Marvel｜IGN評選歷來最佳奸角 梁朝偉排第幾？

Marvel眾多超英片中，曾出現多位令人印象深刻的奸角角色，邊位至係最佳？影視及遊戲網站IGN昨日公布10位MCU最佳奸角排名，第1位並非大家熟識的魁隆(Thanos)，而是超英動畫(What If…？)內的Infinity Ultron。Infinity Ultron有別於電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》(Avengers：Age of Ultron)，而是得到Vision身體並集齊無限寶石後秒殺魁隆的版本。

梁朝偉滿大人入 10 大

IGN的排名標準是奸角的自身力能及邪惡指數為準則，第2位是奧斯卡影后姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)飾演的Hela，她在《雷神奇俠3：諸神黃昏》中毀滅「雷神之鎚」的力量。第3位是大家熟識的魁隆，第4位是《銀河守護隊2》(Guardians of the Galaxy Vol. 2)的Ego，第5位是《奇異博士》(Doctor Strange)的Dormammu。第6位是《尚氣與十環幫傳奇》的滿大人(梁朝偉飾)。第7至10位分別是Arthur Harrow《月光騎士》、Loki、Arishem《永恆族》及Agatna Harkness《WandaVision》。