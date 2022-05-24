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娛樂
2022-05-24 18:40:08

Marvel｜IGN評選歷來最佳奸角 梁朝偉排第幾？

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Marvel最佳奸角冠軍Infinity Ultron。

Marvel最佳奸角冠軍Infinity Ultron。

第2位：Hela

第2位：Hela

Marvel眾多超英片中，曾出現多位令人印象深刻的奸角角色，邊位至係最佳？影視及遊戲網站IGN昨日公布10MCU最佳奸角排名，第1位並非大家熟識的魁隆(Thanos)，而是超英動畫(What If…)內的Infinity UltronInfinity Ultron有別於電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》(AvengersAge of Ultron)，而是得到Vision身體並集齊無限寶石後秒殺魁隆的版本。

第3位：Thanos

第3位：Thanos

梁朝偉滿大人入10

IGN的排名標準是奸角的自身力能及邪惡指數為準則，第2位是奧斯卡影后姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)飾演的Hela，她在《雷神奇俠3：諸神黃昏》中毀滅「雷神之鎚」的力量。第3位是大家熟識的魁隆，第4位是《銀河守護隊2(Guardians of the Galaxy Vol. 2)Ego，第5位是《奇異博士》(Doctor Strange)Dormammu。第6位是《尚氣與十環幫傳奇》的滿大人(梁朝偉飾)。第710位分別是Arthur Harrow《月光騎士》、LokiArishem《永恆族》及Agatna HarknessWandaVision》。

第4位：Ego

第4位：Ego

第5位：Dormammu

第5位：Dormammu

第6位：滿大人

第6位：滿大人

第7位：Arthur Harrow

第7位：Arthur Harrow

第8位：Loki

第8位：Loki

第9位：Arishem

第9位：Arishem

第10位：Agatna Harkness

第10位：Agatna Harkness

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