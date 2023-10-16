Marvel︱《Marvels隊長2》新劇照 韓星朴敘俊演Prince Yan

作為Marvel於2023年度最後一部超英大片《Marvels隊長2》(The Marvels)，這片會是MCU(Marvel Cinematic Universe)的重要一環，將為整個Marvel宇宙帶來新的故事和發展。

首先，《Marvels隊長2》聚焦於3位女主角，包括Captain Marvel/Carol Danvers、Ms. Marvel/Kamala Khan和Photon/Monica Rambeau。這意味著女性超級英雄，將繼續在MCU中發揮重要作用，並且他們的故事將進一步展開和交織在一起。這反映了Marvel對於多樣性的包容承諾，以及推動女性英雄在超級英雄電影中的地位和影響力。