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娛樂
2023-10-16 21:13:50

Marvel︱《Marvels隊長2》新劇照 韓星朴敘俊演Prince Yan

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《Marvels隊長2》於11月8日上映。

作為Marvel於2023年度最後一部超英大片《Marvels隊長2》(The Marvels)，這片會是MCU(Marvel Cinematic Universe)的重要一環，將為整個Marvel宇宙帶來新的故事和發展。

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首先，《Marvels隊長2》聚焦於3位女主角，包括Captain Marvel/Carol Danvers、Ms. Marvel/Kamala Khan和Photon/Monica Rambeau。這意味著女性超級英雄，將繼續在MCU中發揮重要作用，並且他們的故事將進一步展開和交織在一起。這反映了Marvel對於多樣性的包容承諾，以及推動女性英雄在超級英雄電影中的地位和影響力。

 

 

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其次《Marvels隊長2》將繼續探索宇宙中的外太空元素，Captain Marvel的角色，與外星文明有著密切的聯繫。電影將在11月上映，「超英迷」期待Marvel廣闊MCU的故事發展和空間。《Marvels隊長2》導演Nia DaCosta、監製Kevin Feige，已鐵定推前《Marvels隊長2》在港的上映日期，會是11月8日。而官方今日就釋出3位女主角的新劇照，還有Nick Fury、外星貓Goose，以及韓國男星朴敘俊飾演的Prince Yan劇照，來引發Marvel影迷的期待。

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