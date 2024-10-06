MATCHICAL演唱會｜舞王Jer與Winka跳辣身舞 Anson Lo任嘉賓：以掌聲鼓勵6人日夜苦練(有片)

MIRROR成員柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)、邱士縉(Stanley)與COLLAR成員邱彥筒(Marf)、李芯駖(Sumling)和陳泳伽(Winka) 一連兩場的《MATCHICAL LIVE 2024》，昨晚(5日)於會展開鑼，Marf男友林家熙(Locker)與胡子彤和馬志威、《全民造星IV》導師許廷鏗和吳林峰亦有捧場。男女兩團首次合作開騷的演出充滿驚喜，各人在跳唱方面踏出各自的舒適圈，6人亦如記者會所言，奉上性感舞姿，「大表波」Stanley真空穿西裝背心騷結實胸肌兼大打側身翻，芯駖跳45度MJ舞；「舞王Jer」Deep V上陣與Winka跳辣身舞兼以韓文合唱《Trouble Maker》，Jeremy激罕穿小背心騷結實手臂，盧瀚霆(Anson Lo)驚喜現身擔任特別嘉賓，與6人合力跳唱《idc》，不忘呼籲大家以掌聲鼓勵6人為今次演出日夜苦練。

重演 《阿飛正傳》經典 男女共舞 6人站於旋轉舞台上現身，以《阿飛正傳》梁朝偉梳頭照鏡整裝的經典畫面，為演唱會掀序幕，繼而在《Quizas, Quizas, Quizas》音樂下走到小舞台前，驚喜奉上優雅的男女共舞，Jeremy將Marf抱起，Jer將Winka 360打轉再抱起Marf，Stanley扶着芯駖腰肢將她抬起，繼而再打側手翻，瞬間將炒熱全場。接著6人合唱Ed Sheeran的《The Joker And The Queen》後，氣氛一轉，6人走回主舞台齊齊跳唱Marf的《*~Silencio…Shh》和Jeremy的《TOXIC！》，然後剩下Marf與Jeremy唱出玄雅和DAWN的《PING PONG》，單看開場舞唱，足見6人花上不少時間排練。

芯駖 斜傾 45 度跳MJ舞 接著Jer站上高台，在月光背景的大屏幕下唱陳奕迅的《月球上的人》後，與Winka靚聲合唱《一手造成》，極具感染力。繼而換上芯駖彈奏著結他出場，與Jer深情合唱《Moon River》，芯駖首唱新歌《讓思憶症發作》，緊接Stanley現身，兩人合唱吳林峰和謝芊彤的《我也難過的》，令樂迷聽得如痴如醉。 其後，Marf以一身熊仔的可愛造型登唱，先後唱出《Brown Melodies》及新歌《心很細》，繼而與換上白色長裙的Winka合唱《奇異小姐》。女子組合唱後，Jer型格唱出新歌《月居人》，並與Jeremy奉上「雙Jers」版《唯美本尊》，兩位唱將滿有火花，接著Jeremy跳唱新歌《Villain》，貫徹穩定演出。芯駖接力跳唱首支單曲《SPYLING》時，黑衫造型戴上高的她，模仿MJ斜傾45 度的舞步，贏得觀眾熱烈掌聲。

「巨豬柳」 man 爆跳唱 緊接著「舞王Jer」與Winka首次合唱韓文歌曲《Trouble Maker》，兩人激罕大跳辣身舞，雖然動作點到即止，觀眾尖叫歡呼聲不絕，為演唱會掀起高潮。繼而「巨龍與豬仔」Stanley和Jeremy合體跳唱 DPR IAN 的《So Beautiful》，Jeremy罕有地穿背心大騷結實二頭肌，Stanley亦唱出新歌《Drunk in Love》後，雙Jers齊齊出場，「巨豬柳」man爆跳唱王嘉爾的《Blow》，型格十足。

Marf、Winka和芯駖齊齊出場，6人再次合體跳唱《Closer》後，MIRROR另一成員Anson Lo身穿短袖黑Tee驚喜現身，與6人跳唱COLLAR的《idc》；他在送上新歌《Hey Hey OK!》前，特別提到6人在過去幾個星期由朝練到晚，「佢哋將唔同元素擺入呢個show，都係想喺舞台送上唔同嘅表演，我知道呢兩晚對佢哋嚟講係好特別難忘嘅兩晚，多謝大家入場嚟睇，真係要俾多啲掌聲鼓勵佢哋。」教主唱畢新歌後，6人再次登場合唱重新編排的《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，3位鏡仔同獻鼓技，在萬聖節前率先奉上繽紛的舞台派對。 演唱會尾聲，6人合唱《True Colors》後，Jer認真表示，「每個人都要相信自己，先可以成為屬於自己的顏色，然後你哋每一個加埋就可以成為彩虹。」繼而接連唱出《大海少年》、《說好的未來》及《We All Are》為演唱會畫上圓滿句號。Jeremy返回後台前，不忘提醒仍有門票，呼籲大家今日支持尾場。事實上，今次MIRROR與COLLAR的限定組合，絕非普通的「雜錦騷」，從歌單到每一歌的編曲均見心思，跳唱環節亦看到花上不少時間排練，不容錯過。