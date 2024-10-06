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娛樂
2024-10-06 14:08:06

MATCHICAL演唱會｜舞王Jer與Winka跳辣身舞 Anson Lo任嘉賓：以掌聲鼓勵6人日夜苦練(有片)

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「大表波」Stanley真空穿背心西裝登場，大騷結實胸肌，與Winka男女共舞。(娛樂組攝)

「大表波」Stanley真空穿背心西裝登場，大騷結實胸肌，與Winka男女共舞。(娛樂組攝)

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MIRROR成員柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)、邱士縉(Stanley)COLLAR成員邱彥筒(Marf)、李芯駖(Sumling)和陳泳伽(Winka) 一連兩場的《MATCHICAL LIVE 2024》，昨晚(5)於會展開鑼，Marf男友林家熙(Locker)與胡子彤和馬志威、《全民造星IV》導師許廷鏗和吳林峰亦有捧場。男女兩團首次合作開騷的演出充滿驚喜，各人在跳唱方面踏出各自的舒適圈，6人亦如記者會所言，奉上性感舞姿，「大表波」Stanley真空穿西裝背心騷結實胸肌兼大打側身翻，芯駖跳45MJ舞；「舞王JerDeep V上陣與Winka跳辣身舞兼以韓文合唱《Trouble Maker》，Jeremy激罕穿小背心騷結實手臂，盧瀚霆(Anson Lo)驚喜現身擔任特別嘉賓，與6人合力跳唱《idc》，不忘呼籲大家以掌聲鼓勵6人為今次演出日夜苦練。

Stanley與芯駖跳舞時，一度把她抬起。(娛樂組攝) Jer在《MATCHICAL LIVE 2024》與Winka跳舞時，將她360打轉。(娛樂組攝) Jeremy在《MATCHICAL LIVE 2024》與Marf共舞。(娛樂組攝) 「大表波」Stanley穿背心西裝真空上陣。(娛樂組攝) 「大表波」Stanley穿背心西裝真空上陣。(娛樂組攝) Jer與芯駖共舞。(娛樂組攝) Jeremy與芯駖共舞。(娛樂組攝) 《MATCHICAL LIVE 2024》頭場。(娛樂組攝)

重演《阿飛正傳》經典 男女共舞

6人站於旋轉舞台上現身，以《阿飛正傳》梁朝偉梳頭照鏡整裝的經典畫面，為演唱會掀序幕，繼而在《Quizas, Quizas, Quizas》音樂下走到小舞台前，驚喜奉上優雅的男女共舞，JeremyMarf抱起，JerWinka 360打轉再抱起MarfStanley扶着芯駖腰肢將她抬起，繼而再打側手翻，瞬間將炒熱全場。接著6人合唱Ed Sheeran的《The Joker And The Queen》後，氣氛一轉，6人走回主舞台齊齊跳唱Marf的《*~Silencio…Shh》和Jeremy的《TOXIC！》，然後剩下MarfJeremy唱出玄雅和DAWN的《PING PONG》，單看開場舞唱，足見6人花上不少時間排練。

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Winka與Jer合唱《一手造成》。(娛樂組攝) Jer與Winka合唱《一手造成》。(娛樂組攝) Jer唱《月球上的人》。(娛樂組攝) Jer與芯駖合唱《Moon River》。(娛樂組攝) Jeremy與Marf合唱《PING PONG》。(娛樂組攝) Jeremy與Marf合唱《PING PONG》。(娛樂組攝) Jeremy與Marf合唱《PING PONG》。(娛樂組攝) 芯駖彈著結他與Jer合唱《Moon River》。(娛樂組攝) Stanley與芯駖合唱《我也難過的》。(娛樂組攝) 芯駖模仿MJ傾斜45度的經典舞步。(娛樂組攝) 芯駖模仿MJ傾斜45度的經典舞步。(娛樂組攝)

芯駖斜傾45 度跳MJ舞

接著Jer站上高台，在月光背景的大屏幕下唱陳奕迅的《月球上的人》後，與Winka靚聲合唱《一手造成》，極具感染力。繼而換上芯駖彈奏著結他出場，與Jer深情合唱《Moon River》，芯駖首唱新歌《讓思憶症發作》，緊接Stanley現身，兩人合唱吳林峰和謝芊彤的《我也難過的》，令樂迷聽得如痴如醉。

其後，Marf以一身熊仔的可愛造型登唱，先後唱出《Brown Melodies》及新歌《心很細》，繼而與換上白色長裙的Winka合唱《奇異小姐》。女子組合唱後，Jer型格唱出新歌《月居人》，並與Jeremy奉上「雙Jers」版《唯美本尊》，兩位唱將滿有火花，接著Jeremy跳唱新歌《Villain》，貫徹穩定演出。芯駖接力跳唱首支單曲《SPYLING》時，黑衫造型戴上高的她，模仿MJ斜傾45 度的舞步，贏得觀眾熱烈掌聲。

「巨豬柳」man爆跳唱《Blow》。(娛樂組攝) Marf以一身熊仔的可愛造型登場。(娛樂組攝) Marf以一身熊仔的可愛造型登場。(娛樂組攝) Marf與Winka合唱《奇異小姐》。(娛樂組攝) Winka與Marf合唱《奇異小姐》。(娛樂組攝) 「雙Jers」Jer和Jeremy合唱《唯美本尊》有火花。(娛樂組攝) Jer唱新歌《月居人》型格十足。(娛樂組攝) 「巨豬」Stanley和Jeremy合唱《So Beautiful》。(娛樂組攝) 「巨豬」Stanley和Jeremy合唱《So Beautiful》。(娛樂組攝) Stanley唱新歌《Drunk in love》，唱功大進步。(娛樂組攝) 「巨豬」Stanley和Jeremy合唱《So Beautiful》。(娛樂組攝)

「巨豬柳」man爆跳唱

緊接著「舞王Jer」與Winka首次合唱韓文歌曲《Trouble Maker》，兩人激罕大跳辣身舞，雖然動作點到即止，觀眾尖叫歡呼聲不絕，為演唱會掀起高潮。繼而「巨龍與豬仔」StanleyJeremy合體跳唱 DPR IAN 的《So Beautiful》，Jeremy罕有地穿背心大騷結實二頭肌，Stanley亦唱出新歌《Drunk in Love》後，雙Jers齊齊出場，「巨豬柳」man爆跳唱王嘉爾的《Blow》，型格十足。

Jer與Winka跳唱韓文歌《Trouble Maker》，舞姿性感誘人。(娛樂組攝) 「舞王Jer」與Winka跳唱韓文歌《Trouble Maker》，舞姿性感誘人。(娛樂組攝) 「舞王Jer」與Winka跳唱韓文歌《Trouble Maker》，舞姿性感誘人。(娛樂組攝) 「舞王Jer」與Winka跳唱韓文歌《Trouble Maker》，舞姿性感誘人。(娛樂組攝) Anson Lo驚喜現身擔任的《MATCHICAL LIVE 2024》嘉賓，與6人合唱《idc》。(娛纅組攝) Anson Lo驚喜現身擔任的《MATCHICAL LIVE 2024》嘉賓，指6人花了不少心思排練。(娛纅組攝) Anson Lo驚喜現身擔任的《MATCHICAL LIVE 2024》嘉賓，與6人合唱《idc》。(娛纅組攝) Anson Lo驚喜現身擔任的《MATCHICAL LIVE 2024》嘉賓，指6人花了不少心思排練。(娛纅組攝)

MarfWinka和芯駖齊齊出場，6人再次合體跳唱《Closer》後，MIRROR另一成員Anson Lo身穿短袖黑Tee驚喜現身，與6人跳唱COLLAR的《idc》；他在送上新歌《Hey Hey OK!》前，特別提到6人在過去幾個星期由朝練到晚，「佢哋將唔同元素擺入呢個show，都係想喺舞台送上唔同表演，我知道呢兩晚對佢哋嚟講係好特別難忘嘅兩晚，多謝大家入場嚟睇，真係要俾多啲掌聲鼓勵佢哋。」教主唱畢新歌後，6人再次登場合唱重新編排的《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，3位鏡仔同獻鼓技，在萬聖節前率先奉上繽紛的舞台派對。

演唱會尾聲，6人合唱《True Colors》後，Jer認真表示，「每個人都要相信自己，先可以成為屬於自己的顏色，然後你哋每一個加埋就可以成為彩虹。」繼而接連唱出《大海少年》、《說好的未來》及《We All Are》為演唱會畫上圓滿句號。Jeremy返回後台前，不忘提醒仍有門票，呼籲大家今日支持尾場。事實上，今次MIRRORCOLLAR的限定組合，絕非普通的「雜錦騷」，從歌單到每一歌的編曲均見心思，跳唱環節亦看到花上不少時間排練，不容錯過。

《MATCHICAL LIVE 2024》頭場。(娛樂組攝) 《MATCHICAL LIVE 2024》頭場。(娛樂組攝) 《MATCHICAL LIVE 2024》頭場。(娛樂組攝) 《MATCHICAL LIVE 2024》頭場。(娛樂組攝) 《MATCHICAL LIVE 2024》頭場。(娛樂組攝) 《MATCHICAL LIVE 2024》頭場。(娛樂組攝) 《MATCHICAL LIVE 2024》頭場。(娛樂組攝)

MATCHICAL LIVE 2024頭場歌單(10月5日)

  1. Jungle Drums 阿飛正傳》+Quizas, Quizas, Quizas》（原唱：Nat King Cole
  2. The Joker And The Queen》（原唱：Ed Sheeran）｜6人合唱
  3. *~Silencio...Shh》｜6人合唱
  4. TOXIC!》｜6人合唱
  5. PING PONG》（原唱：HyunA & DAWN）｜Marf + Jeremy
  6. 《月球上的人》（原唱：陳奕迅）｜Jer
  7. 《一手造成》｜Winka + Jer
  8. 《下回分解》｜Winka
  9. Moon river》（原唱：方大同）｜Jer + Sumling
  10. 《讓思憶症發作》｜Sumling
  11. 《我也難過的》（原唱：吳林峰，謝芊彤）｜Sumling + Stanley
  12. Brown Melodies》（原唱：Jordyn with a Why）｜Marf
  13. 《心很細》｜Marf
  14. 《奇異小姐》｜Winka + Marf
  15. Someday I'll Fly》（原唱：G.E.M. 鄧紫棋）｜Winka
  16. 《月居人》｜Jer
  17. 《唯美本尊》｜Jeremy + Jer
  18. Villain》｜Jeremy
  19. SPYLING》｜Sumling
  20. Trouble Maker》（原唱：Trouble Maker）｜Winka + Jer
  21. So Beautiful》（原唱：DPR IAN）｜Jeremy + Stanley
  22. Drunk In Love》｜Stanley
  23. Blow》（原唱：王嘉爾）｜Jeremy + Jer + Stanley
  24. Nasty》（原唱：Tinashe）｜Marf + Winka + Sumling
  25. CLOSER》｜6人合唱
  26. idc》｜嘉賓：Anson Lo
  27. Hey Hey OK!》｜嘉賓：Anson Lo
  28. 《約齊靈魂在墳墓開生日派對》
  29. True Colors》（原唱：Anna Kendrick & Justin Timberlake）｜6人合唱
  30. 《大海少年》｜6人合唱
  31. 《說好的未來》｜6人合唱
  32. We All Are》｜6人合唱
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