MATCHICAL演唱會｜Edan呂爵安任嘉賓 Stanley︰MIRROR令COLLAR條路難行咗（有片）

MIRROR成員柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)、邱士縉(Stanley)與COLLAR成員邱彥筒(Marf)、李芯駖(Sumling)和陳泳伽(Winka) 一連兩場的《MATCHICAL LIVE 2024》，昨晚(6日)於會展舉行尾場，COLLAR成員阿Gao（沈貞巧）、阿Day（許軼）和Candy(王家晴)、張繼聰和謝安琪、大表嫂Alina、肥仔@ERROR和Sica、《造星V》阿hei、洪助昇等都有捧場。 當Jeremy與Marf跳唱《PING PONG》時，兩人唱至尾聲時拿出球拍向台下發球，當見到肥仔及COLLAR隊友，兩人瘋狂發球，幾乎想整袋球掟落台，肥仔Sica等人則興奮搶著接波。 《MATCHICAL演唱會》花絮︰

Edan做尾場嘉賓 呂爵安(Edan)現身擔任嘉賓，與6位主角一齊合唱《IGNITED》。其後他表示因為今次是限定組合，於是為各人準備了一些小「禮物」。他先曾向芯駖在網上打賭，最後自己輸了500元，而自己今日決定找數，於是送出用500元摺出的心心給芯駖。Edan之後大爆Stanley在第一部份演出扭到腰，原本應該是由Stanley舉起自己，於是改為由他舉行Stanley。Edan於是立即舉起Stanley，過程驚險，但最終成功舉行。 Edan又提到留意到有網民稱叫Jeremy及Winka的名字不獲理會，於是想在台上重演一次過程，令全場爆笑。他又坦言不知道可以送甚麼給Marf，只好要求Marf教他唱新歌。不過，最搞笑莫過於是跟Jer一齊跳《Trouble Maker》，面貼面時，Jer即刻掩面嗌救命，大叫驚Edan有口臭。

開心MIRROR與COLLAR多交流 去到表演尾聲，眾人在台上分享感受，Jeremy表示開始籌備時非常擔心，但很開心見到大家都很努力，而首場的表演見證到每一位都做到很好，很開心可以跟他們一齊玩。他又提到在彩排時跟Winka表示非常不捨，像入了一個camp一樣。 Jer就提到MIRROR跟COLLAR雖然是在同一公司，但因為各有各忙，今次機會可以讓大家好好認識，大家亦做了一些期間限定的演出，期待未來日後會擦出的火花，一齊走下去。