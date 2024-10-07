MATCHICAL演唱會｜Jer柳應廷不回應感情事 邱士縉邱彥筒親解落淚原因(有片)

MIRROR與COLLAR首次合作的兩場演唱會《MATCHICAL LIVE 2024》，昨晚(6日)於會展舉行尾場，柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)、邱士縉(Stanley)與COLLAR成員邱彥筒(Marf)、李芯駖(Sumling)和陳泳伽(Winka)合唱COLLAR的《Chosen Family》為演唱會畫上圓滿句號。6人於完騷後受訪，Stanley在台上被擔任嘉賓的呂爵安(Edan)被爆跳舞時扭傷腰，他他解釋在頭段男女共舞時抬起Marf時，估計為追上音樂節拍，強行將她放低而扭傷，「閃親條腰，聽日(7日)仲要跳舞，唔知點算。」他表示綵排時原是枱起Edan，但因演出是扭傷，變成被Edan抬起，更差點跌倒好驚驚，問道大表嫂Alina反應時，「我睇唔到，佢應該笑到碌地，因為佢好鍾意Edan，成日讚佢靚仔，唉！我都唔明。」

談到跳舞，一連兩晚的大驚喜是「舞王Jer」獻技，他笑言周身酸痛，幾乎要針灸放血，接著認真解釋，「呢個show叫Matchical，我覺得要俾多啲新鮮感大家，所以喺深山苦練舞技，因為好少俾大家見我有呢面。」Stanley不忘贈上一句，「見佢跳舞簡直係Magical！」接著眾人大爆Jer在出台前一刻仍在練舞，他回應道：「大家都擔心我與別不同，成日都會自己做動作，有吓芯駖自己落番地，係唔使我扶住佢！」早前MIRROR官網曾在IG限時動態發放他練習片段，問到有何心得，他笑言，「當佢(Winka)無敵風火輪咁轉！」Winka無奈表示好enjoy，Jeremy則代Winka伸訴有苦自己知。

問到舞技評分時，Jer自評僅合格獲60分，Jeremy就給予90分，「比起MIRROR時候進步好多，佢其實練咗6年，終於做到開腳閂腳。」Jer與Winka更以韓文合唱《Trouble Maker》，可謂一晚之肉連解兩鎖，他得戚表示，「估唔到我有呢一日，講真！」原來Marf和Jeremy曾擔心他同時跳舞和唱韓文，壓力太大，Winka接力踢爆，「佢知道要唱韓文，即刻WhatsApp我點算，好驚。」Jer指既然Winka都有信心，就決定練習韓文。至於兩人共舞有不少親密動作，Winka直言，「我哋對望就會谷住(忍笑)，所以我會望住佢額頭，因為佢太有喜感喇，講唔講得架？」「巨豬」聞言齊聲和應，Jer豪言：「下次我將會與Marf和Jeremy玩韓文跳唱。」豈料被向來溫和的Jeremy拒絕，「有冇諗過我哋想唔想？」

Jeremy亦有展示力的表現，他表示最留意是要小心輕放腳傷的Marf，Marf又分享被3猛男抬起的感受，「最鍾意係被Jer翻轉，因為佢一嘢飛我落地，我覺得好開心，好似過山車。」Jer聞言笑指要請Marf食飯，Jeremy大讚Marf好善良。芯駖對於當晚跳唱《SPYLING》模仿MJ的45度角前傾動作時失手，有點耿耿於懷，「每次都做到，係今次live做唔到，如果開多幾場咁可以補返呢次。」她事後在Threads分享：「真的抱歉了，自我反省中……」隊友Marf回應：「唔准咁講！」Jeremy則留言，「你已經好叻啦！唔好再喊啦！」Jer亦大讚「叻！」不少網友都留言讚她在唱live超出預期好驚艷。

Stanley盼 擴展大愛

尾聲時，「雙邱」邱彥筒和邱士縉先後感觸落淚，Marf表示抱歉展露太多感性一面，「因為太唔捨得，今日(昨晚)看到太多熟悉面孔，台下有COLLAR，同大家最後一次站喺呢個stage，還有望到好多排練時支持我哋嘅戰友。」Stanley則自言被Jer搞喊：「最衰係阿Jer，佢爆我好大壓力又唱歌，又話我練咗好耐，《我也難過的》首歌我係好鍾意，真係想唱好佢，好大壓力，練咗成個月，所以佢講完我就有感受。」Jer大爆他特地跟兩位老師學唱歌，他不忘多謝對方從旁提點。Jer在台上解釋頭場選唱《We all are》的原因，他補充說，「因為呢個係難得機會，俾我哋兩隊人合作，我覺得ending要有一首好warm嘅歌，去總結我哋之前經歷過嘅嘢。」Jeremy續道，「又或者我哋呢個show嘅經歷和感受。」Stanley總結說，「呢兩首歌都代表愛，我覺得愛唔止我哋同fans，其實可以擴展我哋全部人都係大愛。」

Jer籲勿偷拍

至於近日阿Jer被影到與插畫師緋聞女友睇家電，他回應道，「感情嘢唔好講喇，私人事。」被追問買了甚麼家電時，他續說，「冇啊！我成日都周圍走，大家可能撞到我，但盡量唔好影我相，你過嚟搵我合照ok，但偷拍就不要得。」談到有fans恭喜他，他強調，「唔使恭喜我啦，恭喜我哋咁多個做咗個好騷。」