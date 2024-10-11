MATCHICAL演唱會｜Jeremy與Stanley面對銷情欠理想仍盡力做好：讓沒進場者後悔 Jer密集排練如回到《造星》時

《MATCHICAL LIVE 2024》的6人限定組合，為觀眾帶來驚喜的高質演出。

由MIRROR成員柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)和邱士縉(Stanley)與COLLAR成員邱彥筒(Marf)、李芯駖(Sumling)和陳泳伽(Winka)首度合作的兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，已於上周末圓滿結束。MIRROR X COLLAR初次合作的化學作用，在長逾兩小時的演出裡，不斷為觀眾帶來驚喜，擅長跳舞的Stanley和芯駖唱功大進步，Jer和Winka亦挑戰唱韓文歌兼大跳辣身舞，Jeremy和Marf「型與妖」滿有火花。6人合體的歌曲重新編曲排舞，歌單選曲亦見心思，足見各人花了不少時間與心機練習，為絕非一般的拼盤演唱會。完騷後，6位表演者感受良多，先後於社交平台撰文分享。「巨豬」坦言早聞賣票情況不理想，但惟一可做是努力準備，為入場觀眾奉上好看又難忘的表演，兩人開玩笑選：「讓沒能進場的人後悔。」Jer自言要在3星期練6隻舞，猶如回到《全民造星》時，但能與各人同坐一艘船仍感開心。

決心奉上超好看演出 Jeremy率先分享，「有種遺憾，有種可惜，有種捨不得，可能因為大家在準備的過程當中，很熱血、很專心、很開心、很齊心」對於開show前有傳賣票情況不似預期，他也直認不諱，「很多事情，我們都知道，但是我很相信只要我們做的好，這個show就不會差，所以在排練的時候 大家都是很努力的去練習，雖然需要排練的東西很多，要記得東西很多，每天練完都很累，但是都感覺很值得，我還和Stanley開玩笑說：『我們要做的超級好看，讓沒能進場的人後悔』！」 猶如夏令營加深認識 故此，6人都不留餘地的做到自己最好，他形容，「密集的見面、練習，就像進了一個夏令營一樣，讓我們可以好好認識大家，我不是個擅長交際的人，所以這些機會總是很珍貴，可以讓我認識多點的人。」接著他逐一合分享與各人合作的感受，包括sumling的自律、Winka為聲音狀態而自責、Marf腳傷仍盡力跳、Jer和Stanley挑戰各自非強項的跳舞和唱歌。Jeremy總結道，「很開心這個show 有他們在，有他們我才可以在不同方面都可以學習更多。」珍貴，因不知道會否有下次，「但我相信一定可以給到入場的觀眾一個美好的回憶。」

克服唱歌挑戰 尊重表演 接著Stanley分享感受，「我們沒有說謊吧！真的，由Day 1大家討論Rundown，我已經十分期待。」他感恩遇上各自在崗位努力奮鬥的每一位，擅於跳舞的他坦言對唱歌感壓力，「唱歌呢兩個字一直對我而言好大，成座山咁大！ 感覺就好似一直好努力同佢做朋友，但佢唔鍾意我咁。但我唔想逃避，我要克服，因為我認為這是表演者對觀眾，對表演的尊重！ 我不敢說做得很好，但我真的出了九牛二虎之力了。 (《我也難過的》好難唱)」 「 real 縉」剖白 Stanley更以「real縉」直白分享，「其實一開始個show嘅反應未如理想嘅時候，我心諗，唔緊要架喎。大家都唔知個show係點嘅(我點餸都要知食緊咩啦)！但我哋有信心，做完第一場之後會令大家想入場，因為我哋好努力地準備！結果係點我唔知呀，但從每晚觀眾的反應會感受到，大家應該喜歡……吧對吧？？？」他坦言心底雖盼6人再合作，但有時偶然才顯得難忘。

穿梭排舞室和練歌房 8月底才與MC張天賦完成兩場備受好評的《KATCH OUR LIVE》，Jer迅即投入《MATCHICAL LIVE 2024》的排練，他於昨晚亦分享感受，「好耐都冇試過喺短時間內所有items都要重新學過，今次有d返番去以前比賽時既感覺，3個星期要練六隻舞，同你地做show都幾大壓力……諗個flow，個show想比d咩msg大家。」除了挑戰不擅長的跳舞，公認是實力唱將的他亦要練唱歌練accapella，每日不停穿梭排舞室和練歌房，務求在有限時間下，盡力準備表演，聯手炮製一個高質素的音樂會。 完騷後遺 走不出漩渦 Jer大讚今次各人都好叻，他坦言，「雖然今年做咗好多表演，但呢個show完左之後，睇番相係跌進一個走唔出嘅漩渦ga，可能大家都比左好多心機落去。所以特別唔捨得。」接著他分享首次與COLLAR三位師妹合作的體會，「雖然係同一公司，但今次係第一次認識真正嘅佢地，大家都是美麗而善良嘅靈魂。兩位MIRROR嘅好兄弟+朋友，好開心在這艘船上遇上大家，好喜歡同大家一齊嘅每個moment。」他表示很多要說的話，都已在台上分享，「希望未來再遇見。」