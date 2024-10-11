熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 瑜悦 Coldplay 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-10-11 15:39:19

MATCHICAL演唱會｜Jeremy與Stanley面對銷情欠理想仍盡力做好：讓沒進場者後悔 Jer密集排練如回到《造星》時

分享：
《MATCHICAL LIVE 2024》的6人限定組合，為觀眾帶來驚喜不斷的演出。

《MATCHICAL LIVE 2024》的6人限定組合，為觀眾帶來驚喜的高質演出。

adblk5

MIRROR成員柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)和邱士縉(Stanley)COLLAR成員邱彥筒(Marf)、李芯駖(Sumling)和陳泳伽(Winka)首度合作的兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，已於上周末圓滿結束。MIRROR X COLLAR初次合作的化學作用，在長逾兩小時的演出裡，不斷為觀眾帶來驚喜，擅長跳舞的Stanley和芯駖唱功大進步，JerWinka亦挑戰唱韓文歌兼大跳辣身舞，JeremyMarf「型與妖」滿有火花6人合體的歌曲重新編曲排舞，歌單選曲亦見心思，足見各人花了不少時間與心機練習，為絕非一般的拼盤演唱會。完騷後，6位表演者感受良多，先後於社交平台撰文分享。「巨豬」坦言早聞賣票情況不理想，但惟一可做是努力準備，為入場觀眾奉上好看又難忘的表演，兩人開玩笑選：「讓沒能進場的人後悔。」Jer自言要在3星期練6隻舞，猶如回到《全民造星》時，但能與各人同坐一艘船仍感開心。

MIRROR的Jer、Stanley和Jeremy在《MATCHICAL LIVE 2024》完騷後，分享感受。 Jeremy在社交平台撰長文分享在《MATCHICAL LIVE 2024》與COLLAR的芯駖、Marf和Winka合作的感受。 Jeremy在社交平台撰長文分享從準備到完成《MATCHICAL LIVE 2024》後的感受。 Jeremy在社交平台撰長文分享在《MATCHICAL LIVE 2024》與隊友Stanley和Jer合作的感受。 Jeremy在社交平台上載《MATCHICAL LIVE 2024》的合照，並分享合作感受。 Jeremy在社交平台上載《MATCHICAL LIVE 2024》的合照，並分享合作感受。 Jeremy在社交平台上載《MATCHICAL LIVE 2024》的合照，並分享合作感受。 Jeremy在社交平台上載《MATCHICAL LIVE 2024》的合照，並分享合作感受。 Jeremy在社交平台上載《MATCHICAL LIVE 2024》的合照，並分享合作感受。 Jeremy在社交平台上載《MATCHICAL LIVE 2024》的合照，並分享合作感受。 Jeremy在社交平台上載《MATCHICAL LIVE 2024》的合照，並分享合作感受。

決心奉上超好看演出

Jeremy率先分享，「有種遺憾，有種可惜，有種捨不得，可能因為大家在準備的過程當中，很熱血、很專心、很開心、很齊心」對於開show前有傳賣票情況不似預期，他也直認不諱，「很多事情，我們都知道，但是我很相信只要我們做的好，這個show就不會差，所以在排練的時候 大家都是很努力的去練習，雖然需要排練的東西很多，要記得東西很多，每天練完都很累，但是都感覺很值得，我還和Stanley開玩笑說：我們要做的超級好看，讓沒能進場的人後悔』！」

猶如夏令營加深認識

故此，6人都不留餘地的做到自己最好，他形容，「密集的見面、練習，就像進了一個夏令營一樣，讓我們可以好好認識大家，我不是個擅長交際的人，所以這些機會總是很珍貴，可以讓我認識多點的人。」接著他逐一合分享與各人合作的感受，包括sumling的自律、Winka為聲音狀態而自責、Marf腳傷仍盡力跳、JerStanley挑戰各自非強項的跳舞和唱歌。Jeremy總結道，「很開心這個show 有他們在，有他們我才可以在不同方面都可以學習更多。」珍貴，因不知道會否有下次，「但我相信一定可以給到入場的觀眾一個美好的回憶。」

adblk6
Stanley在社交平台分享《MATCHICAL LIVE 2024》的完騷感受。 Stanley在社交平台分享《MATCHICAL LIVE 2024》花絮和表演照片，分享完騷感受。 Stanley在社交平台分享《MATCHICAL LIVE 2024》分享完騷感受，他坦言不擅唱歌，與芯駖合唱《我也難過的》壓力很大。 Stanley坦言準備《MATCHICAL LIVE 2024》已聞言銷情不似預期，但各人仍盡力準備。 Stanley坦言準備《MATCHICAL LIVE 2024》已聞言銷情不似預期，但各人仍盡力準備。 Stanley在社交平台上載《MATCHICAL LIVE 2024》的合照，並分享合作感受。

克服唱歌挑戰 尊重表演 

接著Stanley分享感受，「我們沒有說謊吧！真的，由Day 1大家討論Rundown，我已經十分期待。」他感恩遇上各自在崗位努力奮鬥的每一位，擅於跳舞的他坦言對唱歌感壓力，「唱歌呢兩個字一直對我而言好大，成座山咁大！ 感覺就好似一直好努力同佢做朋友，但佢唔鍾意我咁。但我唔想逃避，我要克服，因為我認為這是表演者對觀眾，對表演的尊重！ 我不敢說做得很好，但我真的出了九牛二虎之力了。 (《我也難過的》好難唱)

real縉」剖白

Stanley更以「real縉」直白分享，「其實一開始個show嘅反應未如理想嘅時候，我心諗，唔緊要架喎。大家都唔知個show係點嘅(我點餸都要知食緊咩啦)！但我哋有信心，做完第一場之後會令大家想入場，因為我哋好努力地準備！結果係點我唔知呀，但從每晚觀眾的反應會感受到，大家應該喜歡……吧對吧？？？」他坦言心底雖盼6人再合作，但有時偶然才顯得難忘。

Jer在社交平台分享《MATCHICAL LIVE 2024》完騷感受，他形容猶如回到《造星》時。 Jer在社交平台分享《MATCHICAL LIVE 2024》完騷感受，6人為合唱《True Colors》練習accapella。 Jer在社交平台分享《MATCHICAL LIVE 2024》完騷感受。 Jer在《MATCHICAL LIVE 2024》與Winka挑戰跳唱韓文歌《Trouble Maker》。 Jer在《MATCHICAL LIVE 2024》與Winka挑戰跳唱韓文歌《Trouble Maker》。 Jer分享《MATCHICAL LIVE 2024》完騷感受。 Jer直言準備《MATCHICAL LIVE 2024》壓力甚大，但6人落足心機，完騷感不捨。 Jer直言準備《MATCHICAL LIVE 2024》壓力甚大，但6人落足心機，完騷感不捨。 Jer直言準備《MATCHICAL LIVE 2024》壓力甚大，但6人落足心機，完騷感不捨。

穿梭排舞室和練歌房

8月底才與MC張天賦完成兩場備受好評的《KATCH OUR LIVE》，Jer迅即投入MATCHICAL LIVE 2024的排練，他於昨晚亦分享感受，「好耐都冇試過喺短時間內所有items都要重新學過，今次有d返番去以前比賽時既感覺，3個星期要練六隻舞，同你地做show都幾大壓力……諗個flow，show想比dmsg大家。」除了挑戰不擅長的跳舞，公認是實力唱將的他亦要練唱歌練accapella，每日不停穿梭排舞室和練歌房，務求在有限時間下，盡力準備表演，聯手炮製一個高質素的音樂會。

完騷後遺 走不出漩渦

Jer大讚今次各人都好叻，他坦言，「雖然今年做咗好多表演，但呢個show完左之後，睇番相係跌進一個走唔出嘅漩渦ga可能大家都比左好多心機落去。所以特別唔捨得。」接著他分享首次與COLLAR三位師妹合作的體會，「雖然係同一公司，但今次係第一次認識真正嘅佢地，大家都是美麗而善良嘅靈魂。兩位MIRROR嘅好兄弟+朋友，好開心在這艘船上遇上大家，好喜歡同大家一齊嘅每個moment。」他表示很多要說的話，都已在台上分享，「希望未來再遇見。」

amJetso送香港美酒佳餚巡禮-品味通行證 立即登入會員參加

 
 
 