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娛樂
2024-10-12 20:00:00

MATCHICAL演唱會｜Winka近乎失聲感抱歉 芯駖跳MJ舞失手有領悟 Marf分享完騷後遺

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Marf完成《MATCHICAL LIVE 2024》後遺嚴重，在社交平台分享感受與花絮照片。

Marf完成《MATCHICAL LIVE 2024》後遺嚴重，在社交平台分享感受與花絮照片。

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MIRROR成員柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)和邱士縉(Stanley)COLLAR成員邱彥筒(Marf)、李芯駖(Sumling)和陳泳伽(Winka)首度合作的兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，雖已曲終人散，6位表演者都跳出comfort zone突破自我，不只觀眾感覺意猶未盡，6人的完騷後遺亦很嚴重，先後在社交平台分享感受。COLLAR的芯駖自言跳MJ舞唱《SPYLING》是夢寐以求的舞台畫面，首晚演出順利完成但沒想到第二晚失手，當晚一度在後台爆喊。Winka自爆開騷前近乎失聲，對於未能以最佳的聲音狀態演出感抱歉。Marf坦言在排練期間滿有無力與疲倦感，幸有5人合作的火花帶來力量，亦帶來深刻的回憶。

Winka完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》後，在社交平台撰長文分享感受。 Winka完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》後，在社交平台撰長文分享感受。 Winka完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》後，在社交平台撰長文分享感受。 Winka完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》後感不捨，在社交平台撰長文分享感受。 Winka完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》後感不捨，在社交平台撰長文分享感受。 Winka在開騷前幾乎失聲，靠針灸紓緩。 Winka在開騷前幾乎失聲，感激Jer給予開聲藥。 Winka在開騷前幾乎失聲，感激Jer給予開聲藥。

感激Jer贈開聲丸

Winka分享道，「我真係好不捨。呢個show會令我記一輩子。」最深刻是大家在短時間內，專注努力做好一件事，「部分既item都係大家一齊完成，唔係只係純粹湊埋一班人唱幾首自己既歌。」過程建立的友誼尤其珍貴，她直言起初MIRROR三子不熟絡有距離感，但隨著密集排練漸感自在安全，她感激Stanley在雙人舞上的帶領，Jeremy當知她因自責落淚時安慰，Jer給予開聲丸改善聲音狀況。

擔心令大家失望

作為COLLAR唱歌擔當，Winka坦言最大恐懼是持續失聲，「打從由準備COLLAREP過程中，已經開始有失聲既情況。」起初以為小病沒有看專科醫生，不料一日比一日嚴重，某個聲區近乎完全失聲，連《一手造成》的高音都唱得辛苦，甚至無法發聲，由於通常在日間排練，未能抽出時間好好診治，一直只靠針灸、唱歌老師訓練肌肉等，「最大恐懼係怕自己會令大家失望，因為我知道大家對我嘅期望會係喺聽覺上面，好抱歉自己嘅聲音唔係最好既狀態，但亦都因為呢份挑戰，而學識咗點樣同唔同狀態下嘅聲音相處，同埋點樣係有限入面做好自己。」

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芯駖完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，在社交平台分享感受。 芯駖完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，因跳MJ舞失手而落淚。 芯駖完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，在社交平台分享感受。 芯駖完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，在社交平台分享感受。 芯駖完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，在社交平台分享感受。 芯駖完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，在社交平台分享感受。 芯駖完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，在社交平台分享感受。 芯駖完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，在社交平台分享感受。

喊左一晚

芯駖表示從得知6人組合、討論rundown到排練都充滿期待和興奮，大家都傾盡全力交出好看的演出，但她亦坦言，「一開始反應未如理想，我哋話更加要做好，答謝無論如何都支持既朋友。」由於COLLAR從外地回港，開騷前只有兩星期集體排練，既要自彈自唱的Moon River》，又要練MJ前傾45度舞步唱SPYLING，加上缺乏大show經驗，非常淆底。當第二晚跳MJ舞失手後，當晚已非常難過，一直忍住眼淚，直至看到細蘇和導演終於忍不住落淚，「記返起大家好努力籌備既日子，每一日都陪住我哋喺鏡房排練，試咗好多次確保我安全，諗起大家嘅心機。我就忍唔住喊左一晚。」

明白「不完美」存心價值

跌一次，上一課，她回想，「我知呢一課係要我欣賞同明白不完美的存在價值，不完美代表還有繼續進步嘅空間，所以下次我會挑戰607080……」最後不忘多謝台前5位戰友，「好鐘意大家一齊排練既默契同氣氛，真誠地講出為大家好嘅意見，認真之餘 亦都好多無聊笑話，尤其係大表哥創意無限嘅搞笑能力係預料之外。」

Marf完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，在社交平台分享感受。 Marf完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，在社交平台分享感受。 Marf完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，在社交平台分享感受。 Marf完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，在社交平台分享感受。 Marf完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，在社交平台分享感受。 Marf完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，在社交平台分享6人合作的感受。 Marf完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，在社交平台分享6人合作的感受。 Marf完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，在社交平台分享6人合作的感受。 Marf完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，在社交平台分享6人合作的感受。 Marf完成兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，在社交平台分享6人合作的感受。

逐一分享3鏡仔特質

Marf坦言完騷後遺嚴重，「就好似失去咗魔法回返凡間」，她回想：「準備途中，有好多無力嘅疲倦感，每一位幕後工作人員也努力，在時間有限嘅情況之下，好細心咁傾聽同埋達成我哋每一個小心願。」她感激細蘇協助各人發揮獨特之處，並逐一分享對MIRROR三子的印象，她形容「Jeremy係頗極致calm + chill共一體嘅人(仲要附有感染力)很有安全感，多謝你喺台上陪我走着嘅每一步。」Stanley則是默默地對自己要求很高很自律的獅子佬(獅子座)，「雖然偶爾沒有耐性嘅你，係令我有幾分害怕嘅，不過只要撩返起你內在嘅小孩，嗰個嘅溫柔又溫暖嘅笑容就會出返嚟，多謝你嘅包容同照顧。」

Jer則是溫暖的大哥哥，「其實都知道今次係因為我哋嘅好多堅持，所以你要練習嘅嘢多咗好多(唔計聲音嗰part)，但係你選擇保持住嘅嗰份平常心，其實某程度上令整個團隊都多了份鬆，好開心認識到體會到你嘅溫暖，也是哥哥特質很強的人，喜歡你那份感性 喜歡你對作品的堅持(回顧返你台上咬唇嘅能力實在感覺驚人)。」

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