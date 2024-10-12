MATCHICAL演唱會｜Winka近乎失聲感抱歉 芯駖跳MJ舞失手有領悟 Marf分享完騷後遺

Marf完成《MATCHICAL LIVE 2024》後遺嚴重，在社交平台分享感受與花絮照片。

由MIRROR成員柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)和邱士縉(Stanley)與COLLAR成員邱彥筒(Marf)、李芯駖(Sumling)和陳泳伽(Winka)首度合作的兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，雖已曲終人散，6位表演者都跳出comfort zone突破自我，不只觀眾感覺意猶未盡，6人的完騷後遺亦很嚴重，先後在社交平台分享感受。COLLAR的芯駖自言跳MJ舞唱《SPYLING》是夢寐以求的舞台畫面，首晚演出順利完成但沒想到第二晚失手，當晚一度在後台爆喊。Winka自爆開騷前近乎失聲，對於未能以最佳的聲音狀態演出感抱歉。Marf坦言在排練期間滿有無力與疲倦感，幸有5人合作的火花帶來力量，亦帶來深刻的回憶。

感激Jer贈 開聲丸 Winka分享道，「我真係好不捨。呢個show會令我記一輩子。」最深刻是大家在短時間內，專注努力做好一件事，「部分既item都係大家一齊完成，唔係只係純粹湊埋一班人唱幾首自己既歌。」過程建立的友誼尤其珍貴，她直言起初MIRROR三子不熟絡有距離感，但隨著密集排練漸感自在安全，她感激Stanley在雙人舞上的帶領，Jeremy當知她因自責落淚時安慰，Jer給予開聲丸改善聲音狀況。 擔心令大家失望 作為COLLAR唱歌擔當，Winka坦言最大恐懼是持續失聲，「打從由準備COLLAR既EP過程中，已經開始有失聲既情況。」起初以為小病沒有看專科醫生，不料一日比一日嚴重，某個聲區近乎完全失聲，連《一手造成》的高音都唱得辛苦，甚至無法發聲，由於通常在日間排練，未能抽出時間好好診治，一直只靠針灸、唱歌老師訓練肌肉等，「最大嘅恐懼係怕自己會令大家失望，因為我知道大家對我嘅期望會係喺聽覺上面，好抱歉自己嘅聲音唔係最好既狀態，但亦都因為呢份挑戰，而學識咗點樣同唔同狀態下嘅聲音相處，同埋點樣係有限入面做好自己。」

喊左一晚 芯駖表示從得知6人組合、討論rundown到排練都充滿期待和興奮，大家都傾盡全力交出好看的演出，但她亦坦言，「一開始反應未如理想，我哋話更加要做好，答謝無論如何都支持既朋友。」由於COLLAR從外地回港，開騷前只有兩星期集體排練，既要自彈自唱的《Moon River》，又要練MJ前傾45度舞步唱《SPYLING》，加上缺乏大show經驗，非常淆底。當第二晚跳MJ舞失手後，當晚已非常難過，一直忍住眼淚，直至看到細蘇和導演終於忍不住落淚，「記返起大家好努力籌備既日子，每一日都陪住我哋喺鏡房排練，試咗好多次確保我安全，諗起大家嘅心機。我就忍唔住喊左一晚。」 明白「不完美」存心價值 跌一次，上一課，她回想，「我知呢一課係要我欣賞同明白不完美的存在價值，不完美代表還有繼續進步嘅空間，所以下次我會挑戰60度70，80……」最後不忘多謝台前5位戰友，「好鐘意大家一齊排練既默契同氣氛，真誠地講出為大家好嘅意見，認真之餘 亦都好多無聊笑話，尤其係大表哥創意無限嘅搞笑能力係預料之外。」

逐一分享3鏡仔特質 Marf坦言完騷後遺嚴重，「就好似失去咗魔法回返凡間」，她回想：「準備途中，有好多無力嘅疲倦感，每一位幕後工作人員也努力，在時間有限嘅情況之下，好細心咁傾聽同埋達成我哋每一個小心願。」她感激細蘇協助各人發揮獨特之處，並逐一分享對MIRROR三子的印象，她形容「Jeremy係頗極致calm + chill共一體嘅人(仲要附有感染力)很有安全感，多謝你喺台上陪我走着嘅每一步。」Stanley則是默默地對自己要求很高很自律的獅子佬(獅子座)，「雖然偶爾沒有耐性嘅你，係令我有幾分害怕嘅，不過只要撩返起你內在嘅小孩，嗰個嘅溫柔又溫暖嘅笑容就會出返嚟，多謝你嘅包容同照顧。」 Jer則是溫暖的大哥哥，「其實都知道今次係因為我哋嘅好多堅持，所以你要練習嘅嘢多咗好多(唔計聲音嗰part)，但係你選擇保持住嘅嗰份平常心，其實某程度上令整個團隊都多了份鬆，好開心認識到體會到你嘅溫暖，也是哥哥特質很強的人，喜歡你那份感性 喜歡你對作品的堅持(回顧返你台上咬唇嘅能力實在感覺驚人)。」