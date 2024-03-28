Mayanne小喇叭｜岑麗香分享湊仔驚險事「跌咗個胎」 李亞男爆王祖藍在囡囡心目中好短

清談節目《Mayanne小喇叭》由新鮮出爐的「最佳女主持」麥美恩(Mayanne)擔任主持，曾展望(GM)擔任助理主持，節目每集邀請不同藝人及素人擔任嘉賓，今晚(28日)Mayanne請來兩位同樣來自溫哥華的選美界好姊妹岑麗香及李亞男(Leanne)擔任嘉賓，開心Share老公經及仔女經，Mayanne在節目中更透露，與香香結緣是因為當時自己在溫哥華機緣巧合下做了溫哥華小姐褓姆，因而見證香香成長並成為好友。 香香分享近日一則看似日常的「帶住細路接哥哥放學」事件時，不但表情十級誇張，說到肉緊處更忍不住愈講愈大聲；更因不諳廣東話將「跌咗個玩具」不斷說成「跌咗個Toy（胎）」，令全場陷入爆笑局面。香香先是嘆氣表示：「開頭 冇嘢嘅，細仔乖乖咁坐喺度，咁Bus mom(校車褓姆)會遞書包畀你，因為大 仔五歲仲係好細個，你要Hold住佢跳落嚟，咁你就(不其然)放低咗另一個喇。我一放低咗細嗰個，佢就調頭跑，跟住我就大叫Stop，佢就向住我笑，調頭再跑，癲咗呀！」

香香分享教仔心得 當時仍拖着大仔Jacob的香香，只能拉住大仔追趕細仔，豈料大仔卻在緊要關頭「跌咗個Toy」，當時香香望到迎頭有架的士即將駛至，她只能爆Seed保護兒子：「我好似慢鏡咁，即刻的起個仔攞埋個Toy，跟住架的士就過咗。呢個時候個細仔仲跑緊，跟住我就癲咗大叫Julias，我都見到啲街坊轉過嚟望住我，見到我滴晒汗。」Mayanne聞言即笑指若身處現場、必定舉機拍攝難得一見的「岑麗香咆哮」一刻，香香亦笑言當時有晒心理準備：「我唔理喇，人命緊要呀。」