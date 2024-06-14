Mayanne小喇叭 ｜《東張》6大女神親回被指賣弄性感 梁敏巧自爆屯門警署有成呎厚File

節目中，六位「東張女神」輪流講出自己勝任《東張》主持崗位的重要元素，李旻芳自覺勇字行頭，甚麼都肯做；Maggie和德德入行前則同樣做過記者及小編；貓仔笑言可能樣貌與元祖級「東張女神」吳幸美相似，不時被認錯為對方；何沛珈更激罕公開面試時監製其中一條問題：「佢問我驚唔驚曱甴、老鼠，我話連屍體都唔驚。」自認夠貼地的吳幸美，對於當年做「測試專員」試飲「斷片酒」成代表作，幸美坦言曾擔心被指扮醉，並澄清當時真的喝醉：「條片係想嘗試話畀大家聽，女仔飲咗酒有機會有危險，後尾條片畀政府買咗嚟做宣傳教材。」

談到《東張》主持不時要深入「鼠」穴及曱甴屋採訪，貓仔和Maggie曾體驗過老鼠和曱甴發出的360度「環迴立體」聲效，而且已懂得分辨垃圾、曱甴屎甚至死老鼠的氣味；她們又指追訪期間不時遇上驚險事，旻芳透露有次到圍村拍攝，攝影師遭惡人叉頸兼粗言穢語問候，對方更向她作出恐嚇，旻芳坦言當時覺得生命受到威脅：「第一次拍嘢拍到腳軟！但當時做緊嘢已入咗working mode，就算佢哋咁樣對我哋都繼續。」貓仔則憶起到元朗大橋街市採訪「蛋蛋姐」經驗，當時有指「蛋蛋姐」曾擸刀刺大伯，而且檔口總插著一把菜刀，故採訪帶有一定危險性，貓仔說：「當時要確保電視框入面見到我同佢，又唔可以畀佢拮到，睇住有咩動靜要即刻彈走！」

多次在屯門採訪至報警收場的Maggie，笑指在該區警署「File成呎厚」，她透露採訪大媽聚集公園賣唱時，不但遭疑似忠粉叔叔爆粗恐嚇，對方更動手推跌攝影師，並在攝影師身上抓出多道血痕：「我哋唔會主動報警，除非人生受到傷害，或有人犯法，通常係當事人報警話我哋騷擾佢，所以要記低資料。」旻芳透露母親常為其工作感到擔憂，說到此處更不禁淚水盈眶哽咽道：「每次節目出街後都會問我有冇事，聽到媽咪咁講…我哋做嘢雖然係好辛苦，但幫到人覺得好值得。」