Mayanne小喇叭 ｜林盛斌自爆獲邀演三級片 吳若希親解當年頒獎禮過度反應背後真相

阿Bob談到「願意合照」是藝人襟撈其中一個準則時,Mayanne興奮地大談與碧咸的一次同台經歷:「當時我做MC,安排緊啲客同碧咸影相,佢就擰轉頭同我講『Would you like a photo as well?』」隨即引發全場尖叫,城城則獲阿Bob點名讚「合照來者不拒」。阿Bob又謂「願意合照」其實是藝人絕佳公關:「嗰個人鍾意你,同你影相第一佢好開心,第二可能放社交平台讚吓你。」阿Bob續指農夫亦相當識做:「有時面對一啲新人或業餘主持人,佢哋上台前會問製作單位位主持叫咩名,上到台就會叫嗰個人個名,個主持人就覺得受尊重。」