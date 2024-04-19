Mayanne小喇叭 ｜林盛斌自爆獲邀演三級片 吳若希親解當年頒獎禮過度反應背後真相

阿Bob談到「願意合照」是藝人襟撈其中一個準則時，Mayanne興奮地大談與碧咸的一次同台經歷：「當時我做MC，安排緊啲客同碧咸影相，佢就擰轉頭同我講『Would you like a photo as well？』」隨即引發全場尖叫，城城則獲阿Bob點名讚「合照來者不拒」。阿Bob又謂「願意合照」其實是藝人絕佳公關：「嗰個人鍾意你，同你影相第一佢好開心，第二可能放社交平台讚吓你。」阿Bob續指農夫亦相當識做：「有時面對一啲新人或業餘主持人，佢哋上台前會問製作單位位主持叫咩名，上到台就會叫嗰個人個名，個主持人就覺得受尊重。」

至於，被即場票選為「唔襟撈」代表的吳若希，及舉手自認唔襟撈的阿Ben，亦先後獲機會「自辯」。其中自與太太張寶兒結婚後飽受不少負評的阿Ben，直認當初確實介意，但現在已看化：「我覺得你可以有自己睇法，但最好唔好講嘢，唔好喺網上表達自己意見，就算好簡單講句『我唔鍾意』，每個人接收你嗰句唔鍾意都有唔同睇法。」、「其實普遍大部分觀眾都唔認識我，同時仲會對我多咗個睇法，自己喺工作上努力咗咁多年會覺得唔抵；為頭家點點點，到頭來都有網民對你有另外睇法。呢刻你問番我，人生其實幾咁美好，生咗小朋友亦冇咁在乎得失同人哋評價，咁其實就冇嘢。」阿Ben說畢，Mayanne指他放鬆了不少，對此阿Ben搞笑謂：「如果咁都唔鬆，真係唔使再撈喇！」

節目中，Mayanne亦重提吳若希當年在《勁歌金曲》頒獎禮中，當宣布菊梓喬獲得女歌手獎時，如何overreact令全場爆尷的往事：「我喺個台度心諗：『吳若希你收斂少少好冇呀？你興奮過得獎嗰個，唔該你坐番低啦！」』吳若希即解畫謂：「因為我好緊張，當刻我心諗我未夠班，千祈唔好頒畀我呀，我攞咗又要畀人鬧喇。」Mayanne續指當時大會司儀都在台上盤數如何為吳若希打圓場，朱咪咪聞言即搞笑搭嗲：「點兜啫，做到咁出面！」Mayanne繼續謂：「我成日懷疑點解佢仲喺呢行，佢成日辣著網民，我同佢影合照放社交平台，啲人會喺我度留言問我點解仲同呢個人做朋友。」並指吳若希出事原因是經常「公審」老公。

Mayanne又問阿Bob接Job有沒有底線時，他揞名爆曾推掉一部三級片，隨即惹起哄動，之後吳若希追問：「如果搵你好似黎諾懿要露半個pat pat呢？」阿Bob竟爽快以五個字答案回應，他更親述曾親自回應網民負評的往事，最終成功將嬲到爆粗留言的網民最後變成留言為阿Bob打氣。