Mayanne小喇叭｜湯盈盈大爆當年未婚懷孕 錢嘉樂曾向曾志偉求助

由麥美恩（Mayanne）主持的清談節目《Mayanne小喇叭》今晚（12日）一集請來周家怡、湯盈盈擔任嘉賓齊齊大談女人經。家怡和盈盈演藝生涯皆犧牲過靚樣，更是她們的代表作之一，分別是家怡在《火舞黃沙》飾演兔唇女小琴，和盈盈在《阿旺新傳》飾演李笑好，盈盈說：「呢個角色好深刻，記得嗰陣時監製黃偉聲同我講要做呢個角色，我有好多Idea，我話唔洗頭、堂眉唔抆、到時再畀個假牙我。真係試造型時，嘩，真係好醜樣，好後悔呀。」家怡則自爆戴牙套扮兔唇搞到牙都崩，並透露為了代入角色長期戴住牙套：「我連出街都戴住，我試過去便利店買嘢畀人影到！」

Mayanne、家怡和盈盈同樣是玩得之人，Mayanne大爆曾目擊盈盈醉後四圍咀人，盈盈對此笑言：「嗰次之後中咗甲型流感，好似祥仔（阮兆祥）個女朋友畀我搞掂咗，我唔敢講番畀佢知！」Mayanne自揭有一次跟曾志偉去澳門做倒數，事後派對甫開始不久便醉到不省人事，她說：「唔夠半個鐘，已經開始嘔，睇啲嘢好模糊 ，發現嘔咗喺一個人手上，佢就係獎門人！」家怡則自爆有一次跟曾志偉到馬來西亞拍節目，在行程最後一天盡情狂歡，她笑言一邊嘔一邊和獎門人猜枚：「結果係斷晒片，喺飛機上先醒番，醒番已經開始降落香港！」