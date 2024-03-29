Mayanne小喇叭| 王賢誌提議麥美恩蒲Gay吧搵真愛 摸仔仔胸肌「大過我囉」

由麥美恩無綫的清談節目《Mayanne小喇叭》今晚（29日）一集主題是「出櫃後的仔仔們」，邀來王賢誌（Vinci）和來自真人騷《仔仔一堂》的Carson、Howard以及Juzco擔任嘉賓，大爆Gay界秘聞。

Mayanne講到坊間有指仔仔們自帶「測Gay 雷達」，四位仔仔異口同聲嗌贊同，Mayanne再次上演驗胸大會，摸住Juzco脹卜卜的胸肌說：「係大嘅，大過我囉！」場面搞笑。之後講到仔仔們的各大類型，眾人大爆分別有大隻靚仔的「狼」、留鬚兼肥壯的「小熊」，還有一種叫「蝦」，Mayanne聽完Juzco的講解後更嚇到O晒嘴，到底「蝦」是哪類型仔仔，就要留意節目才知道。