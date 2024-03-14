Mayanne小喇叭｜郭珮文自爆遭質疑假胸 波波自揭因胸大引口花前輩撩

由麥美恩、曾展望主持的《Mayanne小喇叭》首集以「身材好是現今的流量密碼」做主題，邀來出名身材勁的堪輿學家麥玲玲、郭珮文（Juliana）和黃婧靈（波波）擔任嘉賓，並請來三位身材同樣勁爆的KOL Kamchi、雀仔和Amber齊齊訴說胸大的煩惱！

玲玲師傅指從來都不覺得自己身材好，她謙稱：「我覺得肥嘅人身材都係差唔多，都係脂肪嚟啫！從來都以為大家都係差唔多，到自己出嚟做嘢之後，見到人望住我講嘢唔係望住我個頭，而係望住個心口，嗰時先覺得唔對路。」玲玲師傅笑言自己生得比較豐滿和矮小，所以經常穿喱士小背心打底，她說：「當你個人肥時又唔係好高，條頸又短，無論天氣係幾咁寒冷，我都係同大自然對抗，入面都係着背心！」

身為咪神的波波透露「波波」這個名字是由網友命名，並曾經為波波這個名字不開心：「我有本名㗎嘛，點解要叫我波波呢？但用用吓呢個名又覺得幾好，疊字又易記！」波波更大爆因驕人身材引發的風波，她說：「有一次拍劇開05，同Mayanne同一套劇，當時我笠頂帽落到去個鼻度。之後我去咗換衫，一出嚟就同個前輩打招呼，但佢冇理到我，我隔咗3秒之後岳高個頭，發現佢望緊我心口，佢話：『好彩認到你心口咋，如果唔係都唔認得你！』」Mayanne好奇問到底是誰，波波說：「出名㗎！」說罷波波便對Mayanne做了個口型，Mayanne心領神會笑謂：「嗰個連我都調戲呀，但都係劇情需要啫！」花生指數爆錶。

榮升新咪神的Juliana同樣謙稱自己身材只是「過得去」，並自爆曾經是肥妹仔，她說：「後期減咗肥之後，有人讚我身形OK，都開心嘅！」玲玲姐好奇問她是否瘦身唔瘦胸時，Juliana即說：「有呀，都會縮（水）㗎！」問到曾否被質疑是「假胸」？Juliana說：「好多呀，好多人會留言話假波。」Juliana隨即做出一個不在乎表情，並大拋高EQ金句應對Hater，絕非胸大冇腦之人！之後GM講到有研究指Y形及I形事業線有助分辨真假胸，屬有料之人的Juliana對此似乎不太同意，並指自己能Y、I隨時切換：「托起咪就係Y，齋唧咪就係I囉！」