MC仁與Serrini首度合作出新歌《未謝晒 多謝晒》 提醒港人「多謝自己，仲頂得住」

不知不覺已來到2022年尾，香港人在疫境之下已熬過了3年，本地Hip Hop始祖MC仁睽違樂壇3年後，夥拍獨立歌姬Serrini推出全新歌曲《未謝晒，多謝晒》，以饒舌加上貼地又應景歌詞，回顧2022年的千奇百怪，「邊個諗嘢咁甩漏，邊個搞唔掂就要人屈就」大概已令人會心微笑，同時提醒仍能煞過的香港人要多謝自己，仲頂得住。

聽得出的香港味道 MC仁特地從法國回港為網上外賣送遞平台foodpanda錄音和拍MV，獨力包辦曲詞唱絕對是新嘗試，他指出，過往作品較為嚴肅，《未謝晒，多謝晒》則以輕鬆角度出發，利用饒舌來抒情：「用中文唱Rap大多數的題材都比較嚴肅、陽剛，是次的作品雖然少了點憤怒，但這種『輕鬆』反而給予我更多發揮空間。」新歌開首由Serrini緩緩吟唱「年尾直路做個檢討，是壞是好都吞曬落肚」，3年疫情都困在同一空間，更加放大人生的甜酸苦辣。 MC仁直言希望能寫出一首聽來有味道的歌，「味覺的味以及香港味道，如『三餸』、『最好味點會係獨孤一味』等歌詞，充滿香港特色之餘，亦帶有雙重意義。我在創作過程中亦加上不少與『食』有關的比喻，望能刻畫出香港人的寫照，同時道出了我們獨有的韌性。」其中「三餸意味送機送送撩鼻，你問下自己今日中招未」等歌詞，抵死地道出香港人心聲。迎接2023年「乜都開返」的展望，阿仁更希望大家可以「心都開返，開心開餐。」