MC任婚禮表演嘉賓 黃建東曾為世紀婚宴做主持兼有張敬軒曾比特上台

近日有一對新人邀請MC張天賦擔任表演嘉賓，有傳歌酬達7位數，有入份出席婚宴的網民留言說︰「Wedding 邀請MC 做表演嘉賓，呢對新人So rich。聽聞係新娘子媽媽安排，真係世上只有媽媽好！」而當日的婚宴是在高級酒店Rosewood舉行。隨住MC張天賦擔任婚禮表演嘉賓片段廣傳，亦有人提到前年在同一地方，有一對新人邀請了張敬軒、曾比特、菊梓喬、同前輩級的蘇珊擔任表演嘉賓，而司儀就有黃建東夥拍莊思敏，當時不少人看過影片之後，一度以為是電視台拍節目。

婚禮嘉賓陣用儼如大騷

黃建東見到有網民出PO，留言回覆說︰「我做婚禮司儀好似去咗演唱會咁，係正嘅！」翻看當日的片段，敬酒環節還有中樂團現場演奏，非常誇張。這場世紀婚禮的主人家是帶貨直播主持Wendy與Raymond，Wendy更不時邀請藝人現身她的直播一齊帶貨。

問到黃建東當時的情形，他表示當時剛參與完無綫的《全能司儀選拔大賽》並獲得冠軍，有份做台慶司儀，因此多了不少客戶找他當主持，而婚禮主人家便是其中一位客戶。他說︰「嗰時我真係覺得好似做緊一廠主持咁，大騷咁！因為身後個LED wall係好大，一對新人仲請埋一team人，有撰稿員、導演等等，成個節目團隊請過嚟咁，仲要有晒彩排！好professional！佢仲要講埋張敬軒、曾比特上台，真係以為做緊大型節目。」