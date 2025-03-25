MC任婚禮表演嘉賓 黃建東曾為世紀婚宴做主持兼有張敬軒曾比特上台

近日有一對新人邀請MC張天賦擔任表演嘉賓，有傳歌酬達7位數，有入份出席婚宴的網民留言說︰「Wedding 邀請MC 做表演嘉賓，呢對新人So rich。聽聞係新娘子媽媽安排，真係世上只有媽媽好！」而當日的婚宴是在高級酒店Rosewood舉行。隨住MC張天賦擔任婚禮表演嘉賓片段廣傳，亦有人提到前年在同一地方，有一對新人邀請了張敬軒、曾比特、菊梓喬、同前輩級的蘇珊擔任表演嘉賓，而司儀就有黃建東夥拍莊思敏，當時不少人看過影片之後，一度以為是電視台拍節目。
婚禮嘉賓陣用儼如大騷
黃建東見到有網民出PO，留言回覆說︰「我做婚禮司儀好似去咗演唱會咁，係正嘅！」翻看當日的片段，敬酒環節還有中樂團現場演奏，非常誇張。這場世紀婚禮的主人家是帶貨直播主持Wendy與Raymond，Wendy更不時邀請藝人現身她的直播一齊帶貨。
問到黃建東當時的情形，他表示當時剛參與完無綫的《全能司儀選拔大賽》並獲得冠軍，有份做台慶司儀，因此多了不少客戶找他當主持，而婚禮主人家便是其中一位客戶。他說︰「嗰時我真係覺得好似做緊一廠主持咁，大騷咁！因為身後個LED wall係好大，一對新人仲請埋一team人，有撰稿員、導演等等，成個節目團隊請過嚟咁，仲要有晒彩排！好professional！佢仲要講埋張敬軒、曾比特上台，真係以為做緊大型節目。」
新娘子想請MC做嘉賓
他稱當時Wendy原打算邀請MC張天賦做表演嘉賓，但因為當時MC張天賦要舉行紅館撞期，所以未能參與典中。黃建東說︰「本身係想請MC，但佢個期唔得，冇接到，如果當時請咗真係不得了！因為我係MC嘅fans，之前佢去澳門開騷，我都有去，係佢病之前個一場，但對方都唱得好好。」
黃建東衝出香港做司儀
黃建東表示近年參與不少司儀工作，感謝可以成為《博愛歡樂傳萬家》的司儀，由於表現不俗，更有公司邀請他到海外做司儀！他透露今個星期五將啟程去荷蘭擔任司儀工作，「人生第一次有客戶請我去歐洲做嘢，擔任佢哋晚宴司儀同表演嘉賓。」他表示因為首次去歐洲，自己完成工作之後，便會在荷蘭留幾日，之後再去巴黎及德國遊覽一番。他稱因為其他工作人員要回港工作，自己又未有劇拍，所以獨遊歐洲，但知道歐洲治安欠佳，會非常小心。