MC張天賦助手焫著大前輩Do姐 再批兩華納女歌手唱歌難頂？

MC張天賦嘅助手兼Telegram粉絲群組管理員Yee Yee，上年曾大踩洪嘉豪啲歌太悶及其粉絲言論，又強調MC加入華納一事與洪嘉豪無關，令洪嘉豪粉絲相當不滿。近日，Yee Yee再次發表惹火言論，不過今次矛頭唔係指向洪嘉豪，而係大前輩「Do姐」鄭裕玲及與MC同公司華納嘅兩名女歌手。

助手暗示MC張天賦無意討好前輩

噚日有報道指一班賦二代（MC粉絲暱稱）喺群組討論點解MC冇份拍Do姐嘅旅遊節目，之後Yee Yee就回覆：「佢冇乜興趣做呢啲啦」，當時就有粉絲估MC可能冇興趣拍綜藝節目及冇興趣去旅行，跟住Yee Yee再補充話：「討好前輩嘅嘢唔係好啱佢」。但其實MC最近都有同前輩合作，就係同吳君如及鄧麗欣拍攝新戲《我談的那場戀愛》，而Yee Yee所指嘅「討好前輩」，唔知係唔係講緊同Do姐出埠拍旅遊節目嘅洪嘉豪，定係其餘四位靚仔男星（林家謙、細貓應智越、Jeffrey魏浚笙及Tyson Yoshi）呢？

▼按圖輯放大與鄭裕玲合作旅遊節目5星▼