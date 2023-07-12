熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
娛樂
2023-07-12 12:03:58

MC張天賦助手焫著大前輩Do姐 再批兩華納女歌手唱歌難頂？

分享：
MC張天賦助手再發表惹火言論 今次仲焫著大前輩Do姐鄭裕玲。

MC張天賦助手再發表惹火言論 今次仲焫著大前輩Do姐鄭裕玲。

MC張天賦嘅助手兼Telegram粉絲群組管理員Yee Yee，上年曾大踩洪嘉豪啲歌太悶及其粉絲言論，又強調MC加入華納一事與洪嘉豪無關，令洪嘉豪粉絲相當不滿。近日，Yee Yee再次發表惹火言論，不過今次矛頭唔係指向洪嘉豪，而係大前輩「Do姐」鄭裕玲及與MC同公司華納嘅兩名女歌手。

助手暗示MC張天賦無意討好前輩

噚日有報道指一班賦二代（MC粉絲暱稱）喺群組討論點解MC冇份拍Do姐嘅旅遊節目，之後Yee Yee就回覆：「佢冇乜興趣做呢啲啦」，當時就有粉絲估MC可能冇興趣拍綜藝節目及冇興趣去旅行，跟住Yee Yee再補充話：「討好前輩嘅嘢唔係好啱佢」。但其實MC最近都有同前輩合作，就係同吳君如及鄧麗欣拍攝新戲《我談的那場戀愛》，而Yee Yee所指嘅「討好前輩」，唔知係唔係講緊同Do姐出埠拍旅遊節目嘅洪嘉豪，定係其餘四位靚仔男星（林家謙、細貓應智越、Jeffrey魏浚笙及Tyson Yoshi）呢？

▼按圖輯放大與鄭裕玲合作旅遊節目5星▼

Jeffrey魏浚笙與Do姐。 細貓應智越與Do姐。 林家謙與Do姐。 Tyson Yoshi與Do姐。 洪嘉豪與Do姐。

另外，有一次Yee Yee同賦二代一齊收聽MC嘅電台訪問，期間聽到Moon Tang（鄧凱文）嘅新歌，之後Yee Yee就係群組連環留言表示：「好難頂 條女」、「把聲 好想剪佢脷根（筋）」及「Moon— 廣東話咬字唔正，係咪而家嘅潮流嚟㗎呢」，之後佢再話：「其實廣東話moon定蘇小姐大鑊啲」，而Yee Yee所指嘅蘇小姐疑似係同屬華納嘅蘇麗珊。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

蘇麗珊是華納唱片旗下歌手。 Moon Tang出道作品是《Get Lost》
夏天消暑3式。（am730製圖） 夏天消暑3式。（am730製圖） 夏天消暑3式。（am730製圖） 夏天消暑3式。（am730製圖）
留言專區
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受