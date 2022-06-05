MC張天賦唱功靠苦練：唔爛聲都唔肯停 應否避免與異性出街好掙扎

MC張天賦於3年前奪得《全民造星II》亞軍，至去年正式以歌手身份出道，即火速走紅成為新人王，今年的一曲《小心地滑》挑戰高難度音域，大曬超班唱功，連張敬軒都封他為「實偶派」。MC早前接受商台《星光背後》主持人梁泰來訪問時，卻自言沒有唱歌天賦，一切都是靠自學苦練。
MC自言沒唱歌天賦
MC自幼已愛模仿偶像周杰倫唱歌，但他自言中學階段的歌喉非常難聽，正因為有自知之明，他花了很長時間苦練，「是花了不止6、7年，最大進步是加拿大回港後busking，那4、5年每天唱7至8小時，唔爛聲都唔肯停！是不停挑戰難度高的歌，不停爛聲又不停好番，或許就像鍛鍊肌肉般，今天練到攰，下次再練就沒那麼吃力，不斷強化。」
剖白拒簽ViuTV原因
MC坦言，除了參加《造星II》期間已病逝的父親，家人全都不支持他的歌手夢。視《造星II》為最後一擊的他，以大熱姿態奪得亞軍，最終卻沒有簽約ViuTV，他親解箇中原因，「ViuTV接觸我固然是好機會，但亦衡量要簽合約，最終我想自由度大些，想自己闖；其次，ViuTV當時想我組第二隊男團，而我真的勝任不了男團，因為要跳舞，我真的不擅長，所以拒絕了。」MC當時接受本報專訪時亦曾表示，想自組公司作獨立發展。
開擇偶條件自認想拍拖
一年後，由於過程艱難，在識於微時的好友洪嘉豪介紹下簽約華納唱片，靚仔亦具實力的MC迅速走紅，同時與兩位MV女主角逛超巿爆緋聞。他在節目中重申，與兩位女主角僅屬朋友，他表示，雖已預料公眾人物言行備受關注，難免成為茶餘飯後的話題，但他不諱言仍未能適應，「朋友不是男仔就是女仔，真的不明白一張行超巿相片，又不是手拖手，又不是攬攬錫錫，亦沒有親密行為，但為何牽連到很多幕後大故仔，所以我是幾唔舒服！避免跟異性出街？這是我最掙扎，因為不是一件錯事！」
MC自言不覺得自己是偶像，只是鍾意唱歌分享音樂的普通人，他強調目前單身，至於擇偶條件，他表示除了在《Stephen．傾》曾提及的長頭髮及小鳥依人外，還有多一個要求，「就是『得體』，得體意思？最好靚啦……見得人……言行舉止要像有修養。你問我，我現階段想拍拖！」