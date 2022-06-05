MC張天賦唱功靠苦練：唔爛聲都唔肯停 應否避免與異性出街好掙扎

MC張天賦於3年前奪得《全民造星II》亞軍，至去年正式以歌手身份出道，即火速走紅成為新人王，今年的一曲《小心地滑》挑戰高難度音域，大曬超班唱功，連張敬軒都封他為「實偶派」。MC早前接受商台《星光背後》主持人梁泰來訪問時，卻自言沒有唱歌天賦，一切都是靠自學苦練。 MC自言沒唱歌天賦 MC自幼已愛模仿偶像周杰倫唱歌，但他自言中學階段的歌喉非常難聽，正因為有自知之明，他花了很長時間苦練，「是花了不止6、7年，最大進步是加拿大回港後busking，那4、5年每天唱7至8小時，唔爛聲都唔肯停！是不停挑戰難度高的歌，不停爛聲又不停好番，或許就像鍛鍊肌肉般，今天練到攰，下次再練就沒那麼吃力，不斷強化。」

剖白拒簽ViuTV原因 MC坦言，除了參加《造星II》期間已病逝的父親，家人全都不支持他的歌手夢。視《造星II》為最後一擊的他，以大熱姿態奪得亞軍，最終卻沒有簽約ViuTV，他親解箇中原因，「ViuTV接觸我固然是好機會，但亦衡量要簽合約，最終我想自由度大些，想自己闖；其次，ViuTV當時想我組第二隊男團，而我真的勝任不了男團，因為要跳舞，我真的不擅長，所以拒絕了。」MC當時接受本報專訪時亦曾表示，想自組公司作獨立發展。