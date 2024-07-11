MC張天賦孖Chantel宣傳新歌 爆姚焯菲老竇監場被同事叮囑要乖啲

MC張天賦與姚焯菲(Chantel)合唱的《誰能避開戀愛這事情》，歌曲一推出即登上YouTube熱門榜，二人日前一齊現身電台為歌曲宣傳。MC與Chantel表示當時錄製這首歌時，與二人合作的《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》無關。
Chantel表示當年收到指示要唱合唱歌，但不知道對象是誰，直至去到錄音室才知道跟她合唱的是MC。MC表示自己就一早得悉，而工作人員就著他去錄音時跟Chantel見面，令對方大感驚喜。
MC幻想同Chantel坐電單車？
二人不約而同稱當時收到歌詞後，因為大家的音域不同，所以歌詞有再作修改。Chantel提到當時錄音時，舒文要求她唱得要溫柔些，她坦言不太掌握到，加上是首次唱合唱歌。MC稱當時舒文著他幻想跟Chantel一齊坐電單車，給他一些畫面去幻想再去錄音，並笑謂感覺像《天若有情》。
姚焯菲爸爸監場拍MV
談到歌曲的MV，Chantel是於今年一月拍攝，MC更爆Chantel的爸爸也在場。MC稱因為歌曲是兩人各自剖白自己的感情，MV會見到他們分開坐，但有時也會坐近些。他說︰「有啲時候都會坐得近啲，公司同事話佢爸爸嚟咗，你要乖啲！我見到之後就『Hi！Uncle』囉！」
初見Chantel扮睇書
MC又提到最初跟Chantel在一個活動上見面，他稱在後台打機時，經理人跟他說Chantel想跟他拍照，於是MC立即放低電話，拿起一本書，DJ主持笑謂「又會隨手有道具嘅！」
MC揀另一半會先三思
由於這首歌是在兩年前錄音，MC表示如今重看感覺像談藝人拍拖的情況，他說︰「藝人拍拖可能會有反對聲音！」而Chantel在旁表示認同，MC此時就笑得很尷尬，未知他是否憶起Chantel當年被爆跟同學拍拖一事。
MC又稱收到歌詞時，感覺到詞中的男女都是互相喜歡，但最終未必會走在一起。Chantel表示認同，並稱有時感情是因為了解而需要放手。MC稱自己去開始一段感情是，會考慮自己的身份及對另一半的影響，坦言歌詞很代表到自己。