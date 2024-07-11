MC張天賦孖Chantel宣傳新歌 爆姚焯菲老竇監場被同事叮囑要乖啲

MC張天賦與姚焯菲(Chantel)合唱的《誰能避開戀愛這事情》，歌曲一推出即登上YouTube熱門榜，二人日前一齊現身電台為歌曲宣傳。MC與Chantel表示當時錄製這首歌時，與二人合作的《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》無關。 Chantel表示當年收到指示要唱合唱歌，但不知道對象是誰，直至去到錄音室才知道跟她合唱的是MC。MC表示自己就一早得悉，而工作人員就著他去錄音時跟Chantel見面，令對方大感驚喜。

MC幻想同Chantel坐電單車？ 二人不約而同稱當時收到歌詞後，因為大家的音域不同，所以歌詞有再作修改。Chantel提到當時錄音時，舒文要求她唱得要溫柔些，她坦言不太掌握到，加上是首次唱合唱歌。MC稱當時舒文著他幻想跟Chantel一齊坐電單車，給他一些畫面去幻想再去錄音，並笑謂感覺像《天若有情》。 姚焯菲爸爸監場拍MV 談到歌曲的MV，Chantel是於今年一月拍攝，MC更爆Chantel的爸爸也在場。MC稱因為歌曲是兩人各自剖白自己的感情，MV會見到他們分開坐，但有時也會坐近些。他說︰「有啲時候都會坐得近啲，公司同事話佢爸爸嚟咗，你要乖啲！我見到之後就『Hi！Uncle』囉！」

初見Chantel扮睇書 MC又提到最初跟Chantel在一個活動上見面，他稱在後台打機時，經理人跟他說Chantel想跟他拍照，於是MC立即放低電話，拿起一本書，DJ主持笑謂「又會隨手有道具嘅！」