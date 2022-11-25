MC張天賦宣布年廿九至年初一登紅館舞台 拍人生首次個唱海報向《教父》致敬

MC張天賦已鐵定2023年1月20日至22日初登紅館，即年廿九至年初一，舉行一連三場《This is MC》演唱會，今日已公開詳情及宣傳海報。作為人生第一張個人演唱會海報，MC直言concept來自父親生前最喜歡的一套電影《教父》，他表示：「教父嘅形象入面成日都會有一隻貓跟住佢，所以今次就引用咗佢呢個concept，請咗隻貓嚟同我一齊影海報，而我形象上面都有少少以教父為reference致敬。」

今次來參予演出的兩隻貓，是擁有「貴族貓咪」之稱的俄羅斯藍貓（Russian Blue），其中名為虎虎的一歲貓貓，更是曾經參賽得過冠軍的貓咪，而另外一隻半歲的叫叮叮，本來當後備，想不到最後叮叮跑出，因親人性格更平易近人，代替了哥哥虎虎很多出鏡位置。MC本身沒有養貓，所以初見貓貓雖然不是很害怕，但也擔心控制不到貓咪，另外也擔心不知會否引發敏感，並說：「一直都似係貓敏感，所以想養都唔敢養，不過今次又好彩喎，好順利，影咁耐冇鼻敏感或者其他敏感嘅症狀出現。貓貓主人教我點同佢哋相處，所以好快時間內就已經得到想要嗰張相，個過程都幾得意同好玩。」MC對紅館三場演唱會心情興奮，他坦言：「唯一擔心嘅地方係第一次自己搞一個咁大型嘅show，狀態、體力等問題，但係都期待嘅興奮嘅緊張嘅。」目前他已經開始籌備演唱會，MC透露：「希望繼上一次演唱會跳完舞之後，今次都一樣可以跳到舞，帶多啲驚喜俾大家，同埋希望增加自彈自唱玩樂器嘅環節，其他唔講咁多住，入場睇。」只得三場，外間不少反對聲音，覺得太少，MC笑言等公司安排，希望大家都可以買到飛，公司如果場地安排到都希望可以加場。

今次Citibank為大會指定信用卡，申請信用卡就有機會拎到演唱會門票，密切留意相關資訊。演唱會門票將於12月20日城市售票網公開發售。《This is MC》票價分為四種$1080、$880、$680及$480，門票12月20日公開發售，Citibank成為個唱的指定信用卡，申請信用卡有機會贏得演唱會門票。