MC張天賦尖沙咀busking近7萬人睇直播 唱到聲沙都繼續唱

MC張天賦於今晚(27日) 晚上8時15分在尖沙咀香港文化中心露天廣場C區舉行《This is MC - Live at Victoria Harbour》演唱會,而且仲要免費兼會在網上直播。

MC以《花海》打頭陣,之後唱出方大同的《Love Song》時,表示當年自己就是拿他這首作品去參加歌唱比賽。他又提到當時為了「搵食」,於是走到特別多人的地方唱歌,其中在蘭桂芳唱《Nothing on you 》最受歡迎,他亦在今次busking特別演繹這首英文歌。

MC busking完整歌單︰

花海

時候不早

Love song

與我無關

抽

救命稻草

Nothing on you

世一

Talking to the moon

Good time

老派約會之必要