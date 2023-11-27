MC張天賦尖沙咀busking近7萬人睇直播 唱到聲沙都繼續唱

MC張天賦於今晚(27日) 晚上8時15分在尖沙咀香港文化中心露天廣場C區舉行《This is MC - Live at Victoria Harbour》演唱會，而且仲要免費兼會在網上直播。 在活動開始前3小時，已有大批fans霸定靚位守候，從網上的照片所見，近海旁的方向一樣擠滿了人，全都是為了見證MC「回歸」。隨住愈近活動時間，現場的人愈多。

MC busking現場於中午已有大批fans等候。

在活動開始前3小時，已有大批fans霸定靚位守候，從網上的照片所見，近海旁的方向一樣擠滿了人，全都是為了見證MC「回歸」。隨住愈近活動時間，現場的人愈多。此外，MC與其團隊亦於下午登上舞台彩排， MC一邊摸頭，一邊唱歌，一早到場守候的fans變了預先欣賞今晚的歌單。MC彩排《時候不早》時，向團隊表示「把聲好萌」，之後大會把MC的咪靜音。

近7千人聚集 去到晚上7時許，現場已有近7千人聚集等候MC現身busking，更有fans決定租遊艇在海上欣賞MC的歌聲。 不過，現場圍觀的人太多，有指要待警察到場開路，確保通道暢通才可以進行活動，因此busking需要延遲至晚上8時30分舉行。

MC上台時先簡單交代場地的限制，呼籲fans們配合，他感謝大家到場支持。他表示當初玩busking的時候，會劃分不同位置，不同位置代表示同的受歡迎程度，自己當時在不同角落都唱過，如今很開心可以重到尖沙咀busking。他表示聲線狀態麻麻，而他唱至尾聲時，聲音已經變得很沙啞。 MC以《花海》打頭陣，之後唱出方大同的《Love Song》時，表示當年自己就是拿他這首作品去參加歌唱比賽。他又提到當時為了「搵食」，於是走到特別多人的地方唱歌，其中在蘭桂芳唱《Nothing on you 》最受歡迎，他亦在今次busking特別演繹這首英文歌。

臨近busking的尾聲，工作人員捧出立體蛋糕，全場fans更一起大合唱為12月1日生日的MC提早慶祝。MC亦立即問工作人員借電話拍下現場情況，非常開心。MC原本在encore環節唱出《Good time》作結，最後他加唱《老派約會之必要》作結。整個busking約一小時，直播收看人數最高峰時一度有逾6萬5千多人同時觀看，非常犀利。