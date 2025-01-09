MC張天賦感冒休養領悟健康重要 願望不再因病放假

MC張天賦因感染嚴重流感，上星期臨時延期舉行澳門演唱會的尾場演出，回港後留家靜養的MC笑言終於有假期，不過是最不喜歡的「病假」，「真係要學識好好照顧自己身體，希望歌迷朋友都係，以後每一次可以放假，我都希望自己係可以健健康康個種放假，可以開開心心去玩個種放假，我好多地方重未有時間有機會去玩過，好希望可以去滑雪呀！但當務之急係快啲好返，然後返場澳門再見大家！」

出道以來，一直忙於工作，沒太多機會放假，早前他化身信用卡紅日假期主持，預報2025年的所有紅日假期，教大家趁假期精明消費賺著數，首次做主持的MC坦言都幾好玩，「其實我好喜歡同聲音有關工作，無論唱歌啦， 做DJ、主持、報導員，都鐘意做，用唔同語氣表達講述一件事，係幾好玩㗎。但係做紅日預報主持，自己就冇假期啦。依家我重係併搏期，暫時都冇假期呀。」

回顧2024一年，MC不單憑藉兩齣電影登上大銀幕，在樂壇亦保持一貫水準，先後奪得2024年度Spotify本地年度專輯第一、第五位，《永久損毀》和《隔牆有耳》的MV更擠身YouTube香港2024年度的十大音樂影片。除了在串流平台之外，在各大搜尋引擎的年度十大排行榜，也能找到MC的身影！《隔牆有耳》和《小心碰頭》成為Google「熱搜歌曲歌詞」頭十位；《永久損毀》則成為Yahoo!「熱搜歌曲」頭十位。



對這些成績，他直言，「結果永遠對我嚟講係後話，音樂上我只有一個目的，就係樂迷聽得開心，自己又做到自己想做嘅嘢，我已經好滿足。24年我音樂上產量唔算高，因為做咗好多其他新嘗試，化身紅日假期先生啦，又拍咗兩部電影，同丹哥(甄子丹)合作最難忘，第一次接觸動作電影，真係學咗好多嘢同好開心，我覺得係自己星途上面一個大突破！未來我希望可以有更加多新嘗試囉！」