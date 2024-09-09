MC張天賦成最年輕登馬拉雲星劇場男歌手 唱《反對無效》與賦二代冧爆同框

MC張天賦首個海外巡唱《THIS IS MC 2 巡迴演唱會》前晚(7日)於馬來西亞掀序幕， MC首次到馬拉演出，就創下新世代最年輕男歌手踏上雲星劇場開個唱的紀錄。MC特地送上重新編曲的《喜劇之王》，保留原唱李浩榮的經典元素，同時亦加入個人色彩，為樂迷帶來驚喜。此外又精心炮製與馬拉賦二代(MC粉絲專稱)「同框」 環節，並走到台下與賦二代超近距離接觸，與樂迷high到最後一刻。

唱重新編曲《喜劇之王》 演唱會起首，MC由升降台出場型格登場，以他親自作曲的新作《百萬大道》打頭陣，隨後與舞者們帶來《OVERKILL》和 《THIS IS MC》兩首快歌，全場氣氛瞬間升溫，歡呼聲不絕。接著，MC送上《記憶棉》、 《老派約會之必要》、《隔牆有耳》、《小心地滑》等多首代表作，當然少不了剛推出的新歌《小心碰頭》，MC將香港演唱會帶到馬來西亞同時，亦翻唱李浩榮的《喜劇之王》，加入具人色彩的重新編曲，給人耳目一新的感覺，令全場掌聲四起。

用馬來文多謝當地賦二代 全晚最驚喜環節是MC演唱《反對無效》完結時，螢幕上呈現了一個愛心形狀，一邊為MC本人，另一邊則隨機挑選現場歌迷，自製與歌迷「同框」機會。在MC演唱《記憶棉》獲全場隨即大合唱，場面感人。首度在馬來西亞開騷，MC也入鄉隨俗，特別用馬來文多謝馬拉賦二代，更演唱了他的第一首國語歌《September with You》，恰巧呼應於9月展開的巡唱，別具意義。

Encore唱 《尼古丁》 來到演唱會尾聲，MC在演唱《時候不早》時，突然走到台下觀眾席與粉絲作零距離接觸，掀起全晚最高潮，粉絲們興奮至極，紛紛與MC揮手擊掌互動。演唱會完結後，觀眾席仍encore聲不斷，一直未肯離去，在後台的MC都備受感動，特別重返台上進行encore環節，為歌迷送上最後一首歌，為MC出道前翻歌作品，在YouTube達過千萬點擊率，原唱祖籍馬來西亞李治廷的《尼古丁》，演唱會正式完美結束。