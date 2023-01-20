MC張天賦推出冧爆新歌《世一》 搵華納新女Nancy拍校園MV

MC張天賦一連三場的首次紅館個唱今晚開鑼，昨日推出新歌《世一》，今日更立即推出第二張個人專輯《This is MC》，除收錄了去年幾首唱到街知巷聞的大熱作《小心地滑》及《老派約會之必要》外，更加入題材、曲風迴異的新歌，為粉絲帶來雙重驚喜。

踏入出道後的第三年，MC以自己最擅長的R&B曲風打頭陣，繼續探索這個領域上的更多可能性。新碟主打歌《世一》由陳考威、JNYBeatz，以及《反對無效》已合作過的馮允謙創作旋律，黃偉文負責填詞，更特別找來Young Hysan為這首歌創作Rap詞。