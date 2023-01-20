MC張天賦推出冧爆新歌《世一》 搵華納新女Nancy拍校園MV

MC張天賦一連三場的首次紅館個唱今晚開鑼，昨日推出新歌《世一》，今日更立即推出第二張個人專輯《This is MC》，除收錄了去年幾首唱到街知巷聞的大熱作《小心地滑》及《老派約會之必要》外，更加入題材、曲風迴異的新歌，為粉絲帶來雙重驚喜。
踏入出道後的第三年，MC以自己最擅長的R&B曲風打頭陣，繼續探索這個領域上的更多可能性。新碟主打歌《世一》由陳考威、JNYBeatz，以及《反對無效》已合作過的馮允謙創作旋律，黃偉文負責填詞，更特別找來Young Hysan為這首歌創作Rap詞。
太空館借出場地拍攝
《世一》的MV找來華納2023年新人Nancy Kwai做MV女主角，更獲得太空館借出場地拍攝。MC以極罕學生造型演繹青春校園劇橋段，約會觀星、做手作仔以及大膽約會心儀對象。多年沒有去太空館的MC表示，今次拍攝為他帶來很多童年回憶，不過同時亦發現原來入面個天幕好好瞓！睇嚟最近忙於籌備演唱會、排舞、練樂器及拍MV的MC並無放過任何休息機會。
MC自爆讀書時惡行
問到二人離開校園，今次再穿校服有何感受？Nancy笑言：「從行樓梯開始…令我諗返以前嗰種體力勞動！」MC即刻諗起：「係喎！頭先去廁所，一口氣跑落六層樓梯，再跑返上六層，就記返起以前做呢個動作係為咗去樓下添飯！」自爆為食歷史！拍完MV，可會想拍青春劇？經常都有特別想法的MC就話想拍另類青春劇，他表示：「題材特別啲嘅，好似《國王遊戲》嗰種講一班人喺密室入面要做一啲任務先可以生存嘅青春劇！」Nancy聞言即表示：「我好膚淺㗎咋，我想拍啲有好多靚仔師兄喺度打籃球嘅青春劇！」問到MC的學生時代，他坦言：「讀書嘅時候好百厭，好鍾意整蠱同學，成日畀老師罰留堂…但我係好有『道義』嘅…盗亦有盗嘅…專恰啲鍾意恰人嘅學生囉！」