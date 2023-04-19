MC張天賦新歌《花海》唱出真實愛情觀 再邀Gigi張蔓姿執導MV

MC張天賦今日以新 歌 《花海》展開全新音樂計劃，今次作品講述主角邂逅一名女子後對她念念不忘，並漸漸墮入迷戀她的一個「花海」，不能自拔，問到MC歌曲所講的跟他自己的愛情觀相似嗎？是否有對象可以去演繹這首歌？MC認真思考後表示：「目前嚟講應該係未有嘅，可能喺唱嘅時候憑空想像一個，不過的而且確我都覺得係同我嘅愛情觀都幾似嘅⋯⋯唔加以解釋！哈哈！」

拍到眼瞓靠跳舞醒神

今次《花海》MV找來Gigi張蔓姿做導演，更首次嘗試以Samsung Galaxy S23 Ultra手機拍攝MV片段，而今次更是兩人第二次合作拍MV，因為MC覺得新歌很適合之前由Gigi執導的《Loser》MV風格，所以邀請她再度合作。問到今次MC最喜歡MV哪部分，從上年開始多了跳舞的MC自言最鍾意在房內跳舞的部分，他表示：「因為拍到有啲眼瞓啦，所以呢個環節的確令我醒一醒嘅！同埋我都好鍾意燈光嘅運用同場景設計。」MV中，MC被電視機裏面的女子迷住，問到以往有否迷戀一個角色或者偶像？MC回憶話：「我好記得喺青春期嘅時候睇過一套電影叫《Yes Man》，入面個女主角其實都唔算係有太多我喜愛嘅元素，但係當時睇完呢套戲之後，確確實實因為呢個女主角而翻煲咗好多次，所以我都稱得上曾經有段時間迷過佢嘅！」他指正是《乜都得先生》中的Zooey Deschanel！