MC張天賦新歌《Overkill》大玩dreadlock造型 拍跳唱MV拗柴忍痛跳足20小時(有片)

談到受傷,MC話,「 應該係第一個shot已經拗咗柴,當時我諗應該捱到廿個鐘頭⋯⋯但個傷好反覆,工作人員買咗止痛噴霧俾我頂到一陣,所以成晚我感覺係不停由唔痛去到痛,再唔痛又去返痛咁....。」經過今次嘅教訓,MC表示以後要跳舞,演唱會時都一定會選一啲合適自己動作嘅服裝同鞋,因為原來真係好大影響,「一來,拍攝場地又因為地面濕滑啦,所以大家真係要「小心地滑」喇!二來就係對鞋實在太高,所以一旦唔小心踩空就會出現扭親現象。」



《Overkill》歌詞裡面 : 「 有痛要痛到過度」 ,這次豈不是實現了歌詞的「痛到過度」感覺? MC笑言,「喺我嘅記憶當中呢個應該未去到最痛嘅,最痛應該暫時對我嚟講係紋身⋯⋯吖唔係,係紋眉⋯⋯吖唔係,係紋完眉要洗眉呀⋯⋯哈哈。」這次MV角色亦正亦邪,非常配合歌詞「有喪要喪到過度」,MC笑言,「我絕對係一個喪嘅人!當翻睇返MV嘅時候,我都覺得自己有好多鏡頭係好意想不到,好邪惡好狡猾……幾有型。現實之中我係一個 all in or nothing 嘅人,即係都幾喪吓嘅!」