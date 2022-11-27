MC張天賦新歌《Overkill》大玩dreadlock造型 拍跳唱MV拗柴忍痛跳足20小時(有片)

出道短短兩年，MC張天賦不斷挑戰風格多變的作品，更於明年踩上紅館開個唱，而今年最後一首派台作品《Overkill》正是《This is MC》演唱會主題曲。MC首度挑戰跳唱，配合暗黑曲風及強勁節奏，盡顯霸氣與自信。MC早於10月開始已為拍新歌MV練舞排練，沒想到當日拍攝第一個跳舞鏡頭就因為踩空而拗柴跌倒！雖然腳腕又腫又痛，但MC非常專業，稍作包紥就繼續拍攝，由早上6點開始拍至翌日早上7點拍足25小時，頂住腳痛跳唱約20個鐘亦毫無怨言，將「亦正亦邪」氣質發揮得淋漓盡致，舞技演技大躍進。MV將於明晚首播。

MC坦言，「今次應該係我咁多個MV之中最鍾意嘅其中一個啦！呢次打破咗我好多第一次，我第一個最大製作嘅MV、第一次連續要拍攝廿五個鐘頭、第一次拍攝受傷、第一次拍MV時候要唱歌，而且亦都係第一個最辛苦嘅MV，廿五個鐘頭真係好長，中間我可能只係瞓咗半個鐘左右，我真係無瞓過覺，全日都幾乎係一個亢奮狀態，因為我都想件事可以做得好啲，成個畫面會出嚟會靚啲，我都擔心一瞓我就會開始腫，個狀態追唔上，所以一路都盡量同自己講唔好瞓覺。同埋，個MV我食咗好多嘢！食咗好多餐！哈哈。」

談到受傷，MC話，「 應該係第一個shot已經拗咗柴，當時我諗應該捱到廿個鐘頭⋯⋯但個傷好反覆，工作人員買咗止痛噴霧俾我頂到一陣，所以成晚我感覺係不停由唔痛去到痛，再唔痛又去返痛咁....。」經過今次嘅教訓，MC表示以後要跳舞，演唱會時都一定會選一啲合適自己動作嘅服裝同鞋，因為原來真係好大影響，「一來，拍攝場地又因為地面濕滑啦，所以大家真係要「小心地滑」喇！二來就係對鞋實在太高，所以一旦唔小心踩空就會出現扭親現象。」



《Overkill》歌詞裡面 : 「 有痛要痛到過度」 ，這次豈不是實現了歌詞的「痛到過度」感覺？ MC笑言，「喺我嘅記憶當中呢個應該未去到最痛嘅，最痛應該暫時對我嚟講係紋身⋯⋯吖唔係，係紋眉⋯⋯吖唔係，係紋完眉要洗眉呀⋯⋯哈哈。」這次MV角色亦正亦邪，非常配合歌詞「有喪要喪到過度」，MC笑言，「我絕對係一個喪嘅人！當翻睇返MV嘅時候，我都覺得自己有好多鏡頭係好意想不到，好邪惡好狡猾……幾有型。現實之中我係一個 all in or nothing 嘅人，即係都幾喪吓嘅!」