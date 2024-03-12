MC張天賦新碟面具造型走暗黑風格 自爆曾因失聲疑惑陷低潮 (有片)

MC張天賦今日(12日)推出第三張個人大碟《TREBLE》，早前忙於拍攝電影的MC張天賦不忘保持一年一專輯紀錄，新碟走暗黑風格，他直言碟內歌曲主題沉重，「因為籌備新碟時期以為自己失聲、不能再唱歌嘅時候，心情受好大影響，繼而選擇的曲風都比較沉重。」事過境遷，談到今年目標時，MC笑言一如往年，「就係減肥同操肌。」並認真表示，將推出首支完全自己作曲的歌。
度身訂造面具
配合專輯的暗黑風格，MC找來設計師按其面型設計專屬面具，這款面具亦是每張專輯封面的一部分。這MC說：「造型方面喺公司嘅功勞啦，因為當初我話呢隻碟喺陰暗啲、沉色啲嘅方向架啦，於是佢地就用咗『面具』去表達唔同人唔同嘅情緒。而家呢個造型喺我都幾鐘意，因為好少可會畫到咁深嘅眼影同個嘴唇咁黑，但係！嗰幾條頭髮喺非常拮眼，哈哈！」一向輕鬆拿捏各種曲風的他，最新專輯首次收錄國語歌，他指出，「今次新碟入面有收錄其中一隻我同我朋友一齊合作、較為Hit pop嘅國語歌。」
希望除唔除衫有得揀
談到今年目標，MC表示仍然是積極減肥和操肌，「我好希望今年如果有演唱會嘅話，我好希望自己有得揀除唔除衫，除就未必一定會除哂，但起碼有得揀。」至於目前成果如何？他坦言，「而家係無住嘅……但係我都Keep咗(去做Gym)２—３個星期架啦。」今年MC仍會專注音樂和電影，他劇透將有自家作曲的作品，「始咗第一首完全喺自己作曲嘅歌曲，其實喺有幾首架，不過有一首就嚟推出，同埋今次為專輯或歌曲的前期準備都比之前多，所以希望大家拭目以待。」
私心想加拿大開Show
上一年MC首個紅館演唱會《This is MC》伸延至澳門最後回歸初心之地(文化中心)，如果下次再開演唱會希望在哪裡舉行？MC想了又想說道：「去邊度開演唱會其實真係冇乜所謂，但係自己私心係想去加拿大開演唱會，因為自己畢竟係嗰度讀書，如果可以係嗰邊(開演唱會)都會好開心。」