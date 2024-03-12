MC張天賦新碟面具造型走暗黑風格 自爆曾因失聲疑惑陷低潮 (有片)

MC張天賦今日(12日)推出第三張個人大碟《TREBLE》，早前忙於拍攝電影的MC張天賦不忘保持一年一專輯紀錄，新碟走暗黑風格，他直言碟內歌曲主題沉重，「因為籌備新碟時期以為自己失聲、不能再唱歌嘅時候，心情受好大影響，繼而選擇的曲風都比較沉重。」事過境遷，談到今年目標時，MC笑言一如往年，「就係減肥同操肌。」並認真表示，將推出首支完全自己作曲的歌。

希望除唔除衫有得揀

談到今年目標，MC表示仍然是積極減肥和操肌，「我好希望今年如果有演唱會嘅話，我好希望自己有得揀除唔除衫，除就未必一定會除哂，但起碼有得揀。」至於目前成果如何？他坦言，「而家係無住嘅……但係我都Keep咗(去做Gym)２—３個星期架啦。」今年MC仍會專注音樂和電影，他劇透將有自家作曲的作品，「始咗第一首完全喺自己作曲嘅歌曲，其實喺有幾首架，不過有一首就嚟推出，同埋今次為專輯或歌曲的前期準備都比之前多，所以希望大家拭目以待。」