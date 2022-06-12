MC張天賦洪嘉豪9月踩上九展合體開騷

MC張天賦與洪嘉豪昨晚(11日)為「藝術舞台ARTSTAGE」擔任第四場表演嘉賓，兩人完騷時更與粉絲大合照。兩人受訪時直言今次不夠喉，公布將於9月再次合體，踩上九展舉行演唱會，問到二人屆時會有甚麼特別演出時，洪嘉豪笑言：「我有華納舞王之稱，到時跳舞都可以嘅。」至於會否與好兄弟MC在台上鬥舞？MC即耍手擰頭，他表示一個人跳都未搞掂，雙人舞就更難。他又透露，將於6月底推出新歌：「另外我同嘉豪都會有首演唱會主題曲，就會喺8月中出嘅。」

洪嘉豪自彈自唱

演唱會由洪嘉豪自彈自唱《24/7戀人》掀序幕，其後他再彈唱《活人鏢靶》和《逆時車站》，接著他介紹MC出場，「大家都知我同MC有首合唱歌《聖誕很忙》，但係一直都未有機會唱俾大家聽……」fans即時歡呼起哄，他卻鬼馬表示：「哎呀，覺得有啲對唔住大家，今晚大家都唔會聽到呢首歌嘅，但遲啲會有機會。今晚天雨路滑，大家小心地滑呀。」