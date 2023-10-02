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娛樂
2023-10-02 18:32:06

MC張天賦澳門開騷成績勁 豪派6位數字籌碼答謝工作人員

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MC到澳門開騷，兩場演出順利完成。

MC張天賦在澳門舉行《This is MC LIVE IN MACAU》演唱會，一連兩晚的演出圓滿結束。首次於澳門開騷的MC更創下會場四面台單場入場率最高的佳績，今次將香港演唱會帶到澳門，並找來澳門實力派歌手代表小肥擔任兩晚個唱嘉賓，分別合唱《寵物》及《時光機》。台上MC更與小肥自嘲外表，表示兩人可以組成最新組合「小矮小肥」，小肥則搞笑稱組合外號可以是「M Fat」或者「Medium Fat」，笑爆全場！

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小肥擔任嘉賓。

MC隨後繼續用身高開玩笑，說：「我一路尋找緊矮過我嘅人做嘉賓，大家都知我著緊鞋墊啦，他朝一日搵到矮過我嘅人，就會除咗鞋墊好自信企喺佢旁邊！」而小肥就拿出身份證，以證自己有172高，透露了澳門身份證是會列明身高。席間小肥感謝MC邀他做嘉賓及選唱他的歌之餘，也大讚他的唱功，說：「一直其實唔係太多歌手會唱我嘅歌，因為冇咩人唱到。」令全場歡呼，而小肥也感謝「賦二代」的應援食物的創新，有「世一瑞士雞翼」、「小心地滑椰青」，自己品嘗了後者，感謝他們愛屋及烏！

MC在澳門的個唱大受歡迎。

今次MC將香港紅館演唱會原汁原味帶到澳門，一樣以四面台示人，同時加插唱出香港個唱後推出的新歌《花海》、《第二人格》、《抽》及《與我無關》，但MC一輪勁歌熱舞後已經爆汗變成水人，大嗌：「我耳機水浸！」！有「賦二代」醒目遞上紙巾，亦有不少看到MC飲水時即尖叫聲四起，MC笑言：「幾好，飲水都有人嗌！早知我唔排舞排得咁辛苦啦，啲尖叫聲差唔多！」

MC於澳門站將手推車改裝成漢堡包車。

去到歌迷們非常喜歡的超市手推車環節，MC於澳門站則改裝成漢堡包車，令他指著漢堡包車說：「次次開騷都話要腹肌，你望下！」然後乘坐漢堡包車被dancers推著繞場一周，「賦二代」順勢衝到台邊與偶像近距講離接觸，可惜MC表示：「安全問題，導演唔俾我握手呀！」MC唯有與「賦二代」自拍補數，而尾場中段在熱情歡呼聲下，MC最終也忍不住破戒，火速繞場和Fans來個快握。

演唱會尾聲，MC回憶起上次於香港紅館個唱尾場哭成淚人，望向觀眾時都望不清楚，今次就希望與「賦二代」開開心心地合唱出《時候不早》，感謝樂迷支持令兩晚全院滿座！最後成功以笑容代替了淚水。另外MC為感謝台前幕後努力，自掏腰包拿出六位數字換成籌碼，在慶功宴上親手送給每位，感謝大家辛苦幫手更重要是希望為大家帶來好運和祝福。

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