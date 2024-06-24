MC張天賦無懼酷熱天氣唱戶外騷 Lolly Talk七缺一依然high爆

MC張天賦、Dear Jane、Lolly Talk、Zpecial等日前現身新濠影滙的戶外水上音樂節WAVEFest。這是澳門第一個於水上樂園舉行的戶外水上音樂節，訪客除了可以一邊享受一眾人氣歌手帶來強勁節拍的歌曲外，還可以一邊於全澳最刺激及擁有唯一室內園區的水上玩樂園狂歡玩水，感受聲浪加激浪雙重享受。

WAVEFest第一浪於前日(22日)舉行，由澳門五人搖滾樂團B記，以熱血澎湃的青春搖滾曲《玩咗先講》、《天空》開場，瞬間燃起場內氣氛，令觀眾跟著音樂搖擺。接著由澳門五人樂團香檳黃以《一格格》及《轉圈圈》登場，小清新的曲風配上療癒的歌詞，讓樂迷迎著初夏的微風細心欣賞。接著是男子樂隊Zpecial帶來多首抒情搖滾代表作《深夜告白練習》《年少輕狂》，激昂的音樂惹起觀眾共鳴。

女子組合Lolly Talk為舞台注入青春活力，七位成員（黃詠霖（阿蛋）因傷缺席）跳唱了多首輕快情歌《三分甜》、《二人限定故事》、《九千九百九十九個我》，可愛活潑的演出獲得樂迷的熱烈迴響。樂隊Dear Jane演唱了《不許你注定一人》、《哪裡只得我共你》《到底發生過什麼事》，觀眾跟隨著歌曲大合唱。壓軸登場的MC張天賦，炒熱全場氣氛。他又唱了首本名曲《記憶棉》、《小心地滑》、《世一》，WAVEFest第一浪在觀眾熱烈的歡呼聲下結束。

第二浪，將於本周六(6月29日 )在新濠影滙水上樂園盛會庭園舉行。第二浪表演陣容同樣強勁，包括有︰張敬軒、泳兒、Dark黃明德、搖滾樂隊ToNick、新人女子組合VIVA等。