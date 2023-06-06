MC張天賦獲吳君如推薦演拍電影 齊蔭素顏演網騙

MC張天賦去年初次拍電影後，今年獲影后吳君如推薦合作拍新戲，昨日(5日)兩人現身《我談的那場戀愛》的開鏡儀式，一頭齊蔭素顏現身的MC，原來在戲中演網騙集團的騙子。對於先後跟Edan(呂爵安)和MC合作，以一頭金髮亮相的君如則笑指自己是小仙女，跟小鮮肉合作非常合理，她大讚MC：「他樣又ok，唱又ok，演網騙集團騙子去哄女生應該都ok。」

《我談的那場戀愛》是第 6 屆「首部劇情電影計劃 」專業組的獲獎作品 ，由陳慶嘉及秦小珍合力監製，新晉導演何妙祺執導。君如和MC在35度高溫以角色造型出席開鏡儀式，君如今次不需演媽媽和姑媽，反而以「美女」姿態登場，飾演一個充滿時尚感的婦科醫生，身穿桃色裇衫並染了一頭金髮，非常亮眼。MC以齊蔭素顏演網騙，演偽裝中年喪妻的法國籍石油工程師進行網上行騙。

睇MC演唱會 如痴如醉

MC獲君如大讚樣貌、唱功都出色，對於影后加持兼推薦，他受寵若驚：「很開心獲邀請，自己都沒有考慮太多就接演，始終今次是第2部電影，總之甚麽角色都想嘗試，多謝君如選中我。」君如笑說：「我戲中不知道他的外表，幻想MC角色是佐治古尼的樣子，但後來發現現實是MC，都覺得不錯。」今次君如親自向監製推薦MC演出，她笑言身邊很多女性朋友都是MC紛絲，非常欣賞MC在MV和舞台上的表演，早前更曾看過MC演唱會，「那天我去看他紅館演唱會，還記得坐頭排全程兩小時抬頭觀賞，但是都聽到我如痴如醉，他是有種很攝人的舞台魅力，後來再跟他吃飯，感覺他整個人都很自然，此套電影角色非他莫屬。」