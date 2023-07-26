MC張天賦赴台拍MV做司機 獲導演女主角大讚很可愛

MC張天賦於本月初連飛日本台灣兩地拍攝電影及新歌《抽》的MV，新歌上架前會於今晚率先首播MV！早前MC已透露MV會有粉絲可接受程度的親密鏡頭，前日MV預告一出，雖然MC已再戴頭盔話「劇情需要、各位冷靜」，但粉絲見到MC攬住女主角的劇照仍然群情洶湧，紛紛留言表示無法冷靜，賦二代（MC粉絲暱稱）更紛紛惡搞該張宣傳照，P走MV女主角，並由歌名《抽》變成豬﹑狗﹑貓﹑托、米﹑水、扒等，MC有把粉絲的惡搞照放上IG限時動態，並寫：「我幾時有咁多首歌，賦二代們，為咗走女可以去到幾盡？」

原來MC之前從未去過台灣，問到今次拍攝有無令他難忘的事？他說：「MV入面有幾個情節係幾過癮嘅，今次我飾演一位司機，喺MV入面要揸車，所以第一次嚟到就要喺台灣揸車！而且台灣係左軚所以都要時間適應吓。第二係去釣蝦場，因為從未去過，我覺得幾好玩呀！第三樣就係，其中一個情節係講我同女主角會有一個『結局』，大家都會俾啲感情出嚟，我覺得今次自己喺演技上都算係一個合格、滿意嘅程度嚟，呢個亦都賦予咗少少成功感俾我！」司機場口要抹車，MC認真拍完一冇roll機就要玩吓，對住同事鏡頭扮無奈話：「公司同我講話佢哋budget少咗啲，所以要我幫手抹車冚返少少budget ！」

MC被封 天生表演者

問到MC初次與台灣團隊合作覺得怎樣？MC大讚：「好溫柔、好專業！最後子萱要喊嘅一場戲佢做得好到位，而導演都好爽快，因為我哋嘅行程非常緊湊，只得兩日拍攝，所以我覺得佢將事情都處理得非常好！」導演和子萱直言對MC的素顏第一印象是「很可愛」！搞到MC即刻扁咀話：「第一次被形容可愛…」導演表示MV中其實有很多需要演技的場口，而因為之前完全沒有看過MC演戲，所以未見面之前確實很擔心，但開拍之後卻讓她刮目相看，「而且不只我，是整個團隊！我們私底下都有討論，攝影師呀美術呀，大家都覺得你（MC）是一個很天生的表演者！就是很細微的那些東西，因為透過鏡頭都是看得到，所以合作起來就鬆了一口氣！」MC聽到導演誇獎即飄飄然直呼：「真的嗎？好爽！哈哈！」問到導演覺得MC可以挑戰甚麼角色，她覺得MC的戲路也很闊：「因為你自己本身有個 hip-hop soul，我覺得你是很有天份所以我覺得可以嘗試⋯⋯殺手吧！」MC一聽到立刻同導演約定一有合適角色就要找他拍！

雖然拍攝時間好緊湊，兩日裏面只瞓了幾小時，到拍攝完成臨上機前才可以跟團隊打個早餐邊爐，而天氣亦比想像中熱，但MC仍然享受初次外地拍MV的經歷：「喺呢個極端天氣下拍攝過程係幾愉快嘅！一來因為我平時係個好懶嘅人，如果我自己一個去旅行嘅話我都未必去到咁多地方見到咁多嘢，而今次嚟台灣見識咗釣蝦場啦、了解咗佢哋嘅文化同食咗好多好嘢，個過程係開心嘅！不過美中不足嘅係個行程實在太密啦，一日要拍十幾廿個鐘，完全無時間去周圍走吓，所以有機會都想嚟玩多次！」