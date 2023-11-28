MC張天賦開心再次Busking 輸俾尹光自覺值得

MC張天賦今日(27日)到尖沙咀busking，迫爆整個海旁，他亦首次公開唱出《救命稻草》。完騷後，他直言沒想過會有這樣多人圍觀，超乎想像。他坦言狀態很一般，喉嚨有點腫又忘記歌詞，笑謂希望日後再搞類似的活動時，公司可以在對面的大廈螢幕打出歌詞提醒他。

玩得唔夠盡興 MC表示，今次活動令他回想起很多出道時的經歷，並稱有歌迷會的前admin，見證他由busking至出道。提到今次反應很好，日後會否再搞同類型活動，他稱相信公司會安排。他直言今次活動不夠喉，「以前busking係由頭玩到尾，一玩就5、6個鐘，總之冇人投訴、冇人趕就玩到尾，今日好小兒科！其實之前試過快閃，但情況好難控制。」 盼香港多些地方可busking 提到MC唱《Talking to the Moon》時有點感觸，他稱那一刻回想起昔日busking的辛酸史，賺不夠車費就被人趕走，到現在有這麼多人圍觀，是兩種體會。提到香港busking的地方愈來愈少，MC直言台灣可以讓人申請牌照去busking，但香港的界定好含糊，「香港就算管制，都冇一個很實質的法律去規管，可能係灰色地帶，可能有人投訴就等於你唔可以玩，但我覺得可以劃一個區域讓人去玩音樂，我覺得會對整個街頭文化有幫助。」

從沒介意輸給尹光 談到近日有網民認為有人「為反鏡」而投票尹光，導致MC出局，未能打入《叱咤》的「我最喜愛的男歌手」5強，他反問記者︰「咩係為反而反？」之後了解過去，他表示對獎項以平常心看待，如觀眾欣賞他的歌，又可以跟他一齊唱，這個已經是一個很好的獎項。他又說︰「其實我真係冇太留意，我知我係輸俾光B，但我冇介意，話晒對方係前輩，輸俾佢都值得。」 拉票動搖不到觀眾選擇 問到有否信心拎男歌手三甲，MC說︰「男歌手三甲呀？我對唱歌，觀眾識我嘅歌有信心！一定有好多人識。」問到有沒有叫歌迷「all-in」哪一首歌，他說︰「我冇主動去拉票，原因係因為我覺得觀眾有自己嘅選擇，佢哋心中有主意，其實點拉票都改變唔到，佢哋鍾意邊首就投邊首。」他又搞笑問自己有哪一首歌可以打入5強，現場記者說《世一》時，他立即說︰「咁《世一》囉！其實我對呢首歌好有信心，非常寄予厚望，希望呢首歌可以拎到獎，哈哈！」