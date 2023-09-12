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娛樂
2023-09-12 15:32:06

MC張天賦首套電影《夜校》首波海報釋出 首度挑戰吊威也大呼過癮

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MC張天賦首套電影《夜校》首波海報釋出 首度挑戰吊威也大呼過癮

MC張天賦首套電影《夜校》安排11月初上映。

MC張天賦踩入電影圈，由他主演的新片《夜校》定於112日上映，今日正式釋出首波宣傳海報。

《夜校》是齣黑色幽默喜劇，電影由黃永峯監製及出品，劉翁執導及編劇，宏寰⽂化傳播製作出品，並由MC、凌文龍、葛民輝、詹瑞文、郭奕芯、李靜儀、黃㬢誼、陳伊霖及方詠琳、吳肇軒、徐浩昌、羅浩銘及黎學勤合演，故事講述各懷鬼胎的三幫人，為着不同原因，竟然無獨有偶地聚首於一廢校，一夜間爆出多件光怪陸離搞笑事。

 

MC張天賦新片《夜校》，今日正式釋出首波宣傳海報。

MC張天賦新片《夜校》，今日正式釋出首波宣傳海報。

《夜校》是MC張天賦首部演出之電影，對他來說，是一個全新的體驗，MC說：參與是次拍攝亦令我獲益匪淺，亦嘗試了多個第一次，包括第一次『吊威也』，十分過癮，相信大家可 以透過今次電影見到不一樣的 MC！」當提到於電影中與同樣作為影壇新人黃曦誼（Candy），MC表示這個組合十分新鮮，相信會為觀眾帶來新驚喜。Candy則表示雖然第一次拍攝電影，但很慶幸能與MC合作：「因為大家年紀相若，所以於溝通上完全沒隔膜，亦好玩得，所以有MC在場，片場絕對不會有悶場。」而與MC於片中飾演一對「好兄弟」的凌文龍，二人都醉心發明一些沒用的發明品。演藝經驗豐富的文龍表示十分興幸可以跟一眾影壇新演員合作共演，更笑言自己亦感到年輕不少：「跟年輕演員合作，他們會有自己的思想及諗法，期間亦擦出不少化學作用及火花，所以亦可以inspire到自己不少！」而於戲中飾演凌文龍女友的新人Summer陳紫萱亦表示贊同：「大家可以於戲入面見到我同凌文龍更是『火花四濺』，很感激文龍於戲入面帶領着，讓我可以減少不安感，每次拍攝都令我獲益良多。」 而同樣作為新人的陳伊霖於戲中飾演一名神婆，她表示很感激今次可以有主演機會：「多謝導演劉翁教路，令我緊張感大減，希望下次可以挑戰更多不同角色！」

至於從影經驗豐富、同樣為影壇笑匠的葛民輝及詹瑞文亦難得於《夜校》中同框合作。詹瑞文指出由於導演劉翁盛意拳拳邀請，所以答應拍攝，他表示：「好高興可以返來參與電影，特別亦都可以同老朋友葛民輝再合作，拍攝期間真係好好玩！」他更補充今次拍攝亦見到好多新面孔，相信一定可以俾到大家耳目一新感覺！而阿葛表示今次於戲中所飾演的角色則表示十分大挑戰，他賣關子笑說今次導演給了他一大難題：「我的角色沒有任何對白，十分沉默，所以跟我以前嘅角色係好大分別，完全考演 技！」《夜校》將於112日在港上映。

MC參與是次拍攝嘗試多個第一次，令他大呼十分過癮！

MC參與是次拍攝嘗試多個第一次，令他大呼十分過癮！

《夜校》除了起了一眾新晉演員外，還有多位好戲之人演出，

《夜校》除了起了一眾新晉演員外，還有多位好戲之人演出，

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