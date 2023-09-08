MC張天賦｜新MV女主角詹子萱表現搶眼　新世代台星原來跟舒淇學過戲（多圖）

MC張天賦日前（4日）推出本年度第五首主打歌曲《與我無關》，由於MV係延續與《抽》女主角詹子萱嘅故事，所以唔少歌迷喺未推出前就相當期待，MC更於《與我無關》MV首播前開Live與歌迷傾偈，並解答預告中詹子萱衝向自己疑似接吻一幕，MC直言二人並無咀戲：「冇錫到呀！咁可以放心loop爆佢啦！」，而截至昨日（8日）MV收看次數已達49萬。

現年26歲演出過多部電影

MC於《與我無關》MV化身司機，與詹子萱有著更多對手戲及互動，繼續延續曖昧不明關係。詹子萱現年26歲，被譽為「台灣大勢新人」，曾經跟過舒淇上表演課，又演出過電影《罪後真相》、台北微電影《夏午》、山下劇場•北京《我經過你經過我》、影集《愛愛內含光》等電影戲劇作品，同時曾為小男孩樂團《轉身以後》、傻子與白痴 x 吳慷仁《HoydeA》擔任MV女主角。