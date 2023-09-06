MC張天賦《與我無關》MV被詹子萱獻吻嚇親 向粉絲派定心丸：冇錫到呀(附絕密花絮)

MC張天賦於日前(4日)推出今年第五首主打《與我無關》，新歌延續與《抽》女主角詹子萱的故事，不少歌迷都好奇故事走向，由於日前的預告看到子萱衝向MC疑似接吻，一度令賦二代大受刺激留言罷睇MV。MC在MV首播前開live跟大家傾偈，自爆最近一次過剝咗四隻牙，痛到難以入睡覺。在MV上架後，揭開謎底原來無咀戲，MC在IG表示：「冇錫到呀！咁可以放心loop爆佢啦！」賦二代即刻開心睇MV，MV一出立即YouTube登上熱門音樂影片第一位。

怕羞到怪叫？

MC在新歌MV化身餐廳待應和外賣員，與女主角有更多對手戲同互動，一向給人壞男孩形象嘅MC去到拍攝子萱衝向自己面前一幕的試戲，未知MC未準備好還是真怕羞，竟然被子萱突如其來的舉動嚇得怪叫出來！他又使出黑圖秘技扮醜引子萱笑，果然名不虛傳，即使醜化自己都可以氹到女仔笑。花絮中見二人玩得好投契，齊齊釣蝦，MC輕鬆釣到即刻炫耀一番，但見隻蝦仍很生猛猛又有點嚇親，非常搞笑。無時停嘅MC被人貼咗包零食喺背脊，當佢一發現竟然係即刻諗起自己有首歌叫《乖乖報到》仲清唱幾句，就算幾唔夠瞓仍拍得開心。

MC將投入為澳門演唱會排練，並透露有機會唱新歌。另外，他亦看了去年拍攝的喜劇《夜校》的試片，自覺好好笑，相信很快就讓大家看到他的電影處女作。