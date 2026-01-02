MC張天賦Gareth.T湯令山帶小師妹開拉闊音樂會 康堤爆陳奕迅唔去叱咤頒獎禮原因 (有片)

MC張天賦率領同門歌手Gareth.T湯令山、陳蕾、CONSTANCE陳康堤在後台接受訪問，他急不及待分享喜悅，MC高興稱：「我非常之好驕傲，因為可以令到華納好驕傲，非常之開心，呢隻碟我年半前已同公司講不如整隻album of the year啦，點知真係成真咗！」他否認自己是大贏家，強調好開心。MC早前腸胃炎，消瘦不少的他自言已狀態回勇，自爆被經理人要求新一年要積極keep fit。

陳蕾喪喊被屈飲醉

獲兩獎的陳蕾分別成為叱咤樂壇女歌手銀獎及叱咤樂壇唱作人銀獎，她笑言攞女歌手會比較心虛，對於自己獲頒唱作人獎項最開心，因為自己的創作上得到肯定及好大鼓舞，說到感動時又再眼濕濕，在今屆叱咤頒獎禮多次落淚，自爆洪嘉豪、鄧小巧等一眾樂壇好友均以為她飲醉酒。

Gareth.T的大熱作《用背脊唱情歌》，成為叱咤樂壇至尊歌曲大獎可算是眾望所歸，Gareth.T自言未有諗過可以奪得至尊歌曲，他大讚負責揭曉的林海峰好有心，既戴上黑超又以金毛look蠟頭模仿其形象，旁邊的MC和陳蕾異口同聲話：「背影都真係有啲似。」至於康堤獲頒叱咤樂壇生力軍金獎，她第一句即多謝同門師兄MC，並說：「多謝MC哥哥，因為佢上一個訪問，叫我去爭取呢個獎。」雖然認同要抱住攞獎心態，但卻對自己奪得金獎事前完全「冇諗過」，她直認有少少緊張，好期待可以live向大家即場獻唱，談到媽咪徐濠縈今日都有到場，康堤透露是媽咪替她擔任服裝指導，問到Eason陳奕迅為何未有到場？康堤搞笑答道：「Daddy要有男歌手獎先嚟啩。」說罷自己也忍不住大笑，又得戚指父親亦沒有拿過叱咤樂壇生力軍金獎。康堤坦言好享受舞台，對今次站台形容為好自在，至於她講過跟MC合唱情歌擔心忍唔到笑，MC即建議學Gareth.T嗰招「用背脊唱情歌」。另外，康堤早前日本混血模特兒男友分手，她表示心情已平服，目前會努力音樂發展。